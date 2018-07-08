ODTÜ Mezunları Derneği'nden Rektörlük'e ve gözaltılara tepki

ODTÜ Rektörlüğü, sene içerisinde yaşanan olaylar ve öğrencilere karşı aldığı tutum nedeniyle, bu yıl da mezuniyet töreninde protestoyla karşılanmıştı.

Özel güvenlik, "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" ve LGBT pankartlarına saldırırken, bir öğrenci darp edilmiş ve bu durum büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Tören sırasında taşınan pankartlar yüzünden 3 öğrenci gözaltına alınırken, ODTÜ Öğrenci Konseyi Başkanı'nın da bu sabah gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Olayların ardından mezuniyet töreninde konuşmasını gerçekleştiremeyen Rektör Kök, yaşanan olaylara ilişkin 'tasvip etmiyoruz' açıklaması yapmakla yetinirken, ODTÜ Mezunları Derneği yaşananlara ilişkin sert tepki gösterdi.

ODTÜ'nün devrimci geçmişine sahip çıkarak öğrencilerin yanında bulunduğunu belirten Mezunlar Derneği'nin Yönetim Kurulu'ndan gelen açıklama şöyle:

Üniversiteler, özgür düşüncelerin yeşertildiği ve ifade edildiği bilim yuvalarıdır. Bu nedenle de hakaret içermeyen görüş ve eleştirilerin, ODTÜ geleneğine yakışır biçimde çok daha hoşgörülü biçimde değerlendirilmesi gerekirdi. Bir şölen havası içinde tamamlanması beklenen diploma töreninin, özel güvenlik görevlilerinin orantısız güç kullanmalarına olanak veren bir ortama dönüştürülmesi kesinlikle kabul edilemez.

Olayların büyümesini ve özel güvenlik görevlileri dahil kimsenin zarar görmemesini sağlayan; başta veliler, öğretim elemanları, öğrenciler, özetle tüm ODTÜ bileşenleri bir kez daha ODTÜ’lülük duruşunu gösterdiler.

Gene aynı törenlerde; 13 sene önce yayınlanmış ve beraat etmiş bir pankart, binlercesi içinden seçilmiş ve 3 mezun arkadaşımız gözaltına alınmıştır. İfade özgürlüklerini kullanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Bizler özerk ve demokratik üniversite mücadelemizi en temel insani hakları savunmak noktasından başlatmak zorunda kalsak da; ODTÜ’ye, ODTÜ’nün devrimci geçmişine sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

En temel insani hak olan eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğüne katlanamayan bir anlayışın ODTÜ’ye egemen olamayacağı açıktır.