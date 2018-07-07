ODTÜ Rektörlüğü: Yaşananları tasvip etmiyoruz

ODTÜ Rektörlüğü bir açıklama yaparak mezuniyet töreninde 'yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmediğini' duyurdu.

ODTÜ Rektörlüğü, mezuniyet töreninde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Rektörlük açıklamasında “Yaşanan tatsız olaylardan dolayı üzüntü duyuyoruz ve yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz” denildi.



3 KİŞİ GÖZALTINDA

ODTÜ’nün mezuniyet töreninde öğrenciler çeşitli mesajlar içeren pankartlarla yürümüş, pankartlardan birinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili bir karikatüre yer verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sözkonusu pankartı taşıyan öğrenciler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.



AKLANAN KARİKATÜR

ODTÜ'lü öğrencilerin pankartında yer verdikleri "Tayyipler Alemi" başlıklı karikatür daha önce de yargı konusu olmuş ve aklanmıştı.

Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart'ın dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ipliklere dolanmış bir kedi olarak çizdikten sonra ceza almasının ardından Penguen çizerleri tarafından çizilen Tayyipler Alemi, derginin kapağı olarak 24 Şubat 2005'te yayımlanmıştı. Erdoğan'ın 40 bin TL tazminat talebiyle açtığı davada, 2006 yılında Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Mahkeme gerekçeli kararında "Toplumu etkileme ve ileriye götürme gücünü sahip olan davacının, sahip oldukları güç nispetinde eleştiriye açık olması ve katlanması gerekir. Bu nedenle karikatürlerin hakaret amacı taşımadığı, kişilik haklarını ihlal etmediği kanaatine varıldığından davanın reddine karar verilmiştir" ifadesine yer vermişti.