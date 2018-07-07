ODTÜ'de açılan Erdoğan karşıtı pankarta soruşturma: Üç gözaltı

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde muhalif içerikli pankart taşıyan öğrencilere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde muhalif içerikli pankart taşıyan öğrencilere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"ODTÜ’de yapılan mezuniyet töreni sırasında cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmış ve üç kişi gözaltına alınmıştır."

YANDAŞ 'GAZETE' SABAH HEDEF GÖSTERMİŞ, 'BUNUN HESABI SORULMALI' YAZMIŞTI

Pankart hakkında dün AKP destekçisi "gazete" Sabah'ın internet sitesinde "Bunun hesabı sorulmalı" başlığıyla bir haber yayınlanmıştı.

Haberde söz konusu pankart da yayınlanmış ve özetle şu ifadeler yer almıştı: "Skandalları bitmek bilmeyen ODTÜ'de bugün yine bir rezalet yaşandı. Sözde mezuniyet törenini siyasal şova çeviren 'öğrenciler', Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı akıl almaz hakaretler içeren pankartlar taşıdılar."

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın, "Tayyipler Alemi" kapağı yayımlayan Penguen dergisi ve çizerİ Erdil Yaşaroğlu'na açtığı 40 bin TL'lik tazminat davası 2006 yılında Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesince reddedilmişti.