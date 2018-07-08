Muharrem İnce: ODTÜ'lü öğrencilerle buluşma ERTELENMİŞTİR

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, ODTÜ'lü öğrencilerle yapacağı buluşmayı ertelediğini duyurdu.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ODTÜ'lülerle yapacağı buluşmayı erteledi.

İnce, "Bugün saat 17.00’de ODTÜ Mezunlar Derneği’nde ODTÜ’lü öğrencilerle buluşma etkinliğimiz ÖTK Başkanının gözaltına alınması ve diğer gelişmeler nedeniyle İleri bir tarihe ERTELENMİŞTİR" dedi.