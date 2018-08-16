Katar yatırımları banka ve finansa yönlendirilecek

Katar Emiri'nin dün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıkladığı 15 milyar dolarlık yatırım paketinin bankalar ve finans sektörüne yönlendirileceği öne sürüldü.

ABD ile yaşanan siyasi gerilim ile yükselen kur krizinde “sessiz kalmakla” eleştirilen Katar Emiri es-Sani dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği görüşme sonrası Türkiye’ye 15 milyar dolar değerinde mevduat ve doğrudan yatırım gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Reuters’ın konuya ilişkin bugünkü haberinde Türk yetkililere dayandırılan bilgilere göre Katar’ın sözünü verdiği 15 milyar doların bankalara ve finans sektörüne yönlendirileceği belirtildi.

Katar’ın dünkü hamlesinin ardından dolar kurunda yüzde 6’ya varan düşüş gözlemlenmişti. Döviz kurundaki yükselişi kontrol altına almak için Ankara’nın bir dizi siyasi ve ekonomik hamlede bulunduğuna dikkat çekilen haberde, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırımcılara yapacağı sunumun da önemli olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 20 milyardolar yatırımda bulunan Katar sermayesi geçtiğimiz aylarda 5,2 milyar dolarlık doğal gaz ve petrokimya yatırımı için protokol imzalamıştı. Finansbank da 2016 yılında Katarlı QNB bankasına 2,7 milyar avroya satılarak QNB Finansbank adını almıştı.