Takvim gazetesinde dün yayımlanan 'Bu nasıl dostluk?' başlıklı yazıda, Katar'ın Türkiye'ye karşı yaptırımlara sessiz kaldığına işaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim es-Sani ile telefonda görüştü.

Takvim gazetesinde dün yayımlanan "Bu nasıl dostluk?" başlıklı yazıda, Katar, "Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırılar karşısında" sessiz kalmakla eleştirildi.

Gazetede imzasız olarak yayımlanan yazıda, "Birçok ülke yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin yanında yer aldığını gösterirken, Türkiye'nin hayal kırıklığı ise en beklenmedik yerden geldi. Katar, Türkiye'ye uygulanan bu haksız yaptırımlara karşı Türkiye'ye destek vermek yerine sessiz kalmayı tercih etti" dendi.

ABD'nin getirdiği ekonomik yaptırımların, "adeta ikinci bir 15 Temmuz denemesi"ne benzetildiği yazının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Türkiye'yi zor zamanında yalnız bırakan Katar, geçmişte kendisine uygulanan ambargoda Türkiye'nin büyük desteğini almıştı. "Körfez ülkeleri tarafından ambargo uygulanan Katar'a, Türkiye'den kargo uçakları ile onlarca uçuş yapılmıştı. Birçok ülkenin yalnız bıraktığı Katar'a Türkiye sahip çıkmış, uygulanan ambargoyu tanımayıp zor gününde yanında olarak gerek Katar hükümetine, gerekse halkına gereken insani ve siyasi desteği sağlamıştı. "Bugün Türkiye'ye karşı ABD tarafından yürütülen bu ekonomik savaşta Katar'ın sessiz kalmayı tercih etmesi ise 'Bu nasıl dostluk?' dedirtti."

ERDOĞAN'DAN KATAR EMİRİ'NE TELEFON

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün akşam saatlerinde Katar Emiri es-Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi. Görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim’in yakın temasta olma konusunda da mutabık kaldıkları öğrenildi.