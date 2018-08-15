Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamed El Sani arasındaki görüşme 3,5 saat sürdü. Görüşmede Katar Emiri, 'Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Temim El-Sani arasında Beştepe'de gerçekleşen kritik zirve sonrası Katar,Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirme kararı aldı. Katar Emiri konuyla ilgili açıklamasında "Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacağız." dedi. 3,5 saat süren görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. KALIN'DAN AÇIKLAMA Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da açıklamada bulundu. Kalın, " Katar Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu. İLGİLİ HABER SPK: Yeni kararlar aldık

