Katar Emiri: Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Temim El-Sani arasında Beştepe'de gerçekleşen kritik zirve sonrası Katar,Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirme kararı aldı.
Katar Emiri konuyla ilgili açıklamasında "Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacağız." dedi.
3,5 saat süren görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
KALIN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da açıklamada bulundu.
Kalın, " Katar Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu.