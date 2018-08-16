Albayrak'ın telekonferansından uluslararası sermayenin beklentisi büyük: 4 bin kayıt geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün uluslararası sermaye temsilcileriyle telekonferans yoluyla bir görüşme yapacak. Bayram tatili öncesinde Merkez Bankası faiz artırımına işaret etmek de dahil olmak üzere yeni kararlar açıklanabileceği beklentisiyle telekonferansa beklentilerin çok üzerinde kayıt yapıldığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün uluslararası sermaye temsilcileriyle telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşme için 4 bin kayıt yaptırıldığı bildirildi. Beklentinin bin civarında olduğu, "yatırımcı ilgisi"nin beklenenin üzerinde olduğu ifade edildi.

Söz konusu telekonferans bugün Türkiye saatiyle 16:00'da yapılacak.

Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla ilk kez telekonferans görüşmesi olacağı belirtilirken ilginin görüşmede TL'nin değer kaybını önlemeye yönelik Merkez Bankası'nın faiz artırımına işaret etmek başta olmak üzere yeni kararların açıklanması beklentisi nedeniyle yüksek olduğu kaydediliyor.