İmralı'ya bayram ziyareti

İmralı F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan ve üç tutuklunun aileleri, bayram görüşmesi için İmralı’ya hareket etti. Öcalan bu ziyarette kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştürülecek.

İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan ve İmralı’daki diğer tutuklular Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş’ın aileleri bayram görüşü için İmralı’ya doğru hareket etti.

Aileler Cuma günü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatları aracılığıyla başvuruda bulunmuştu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvuruya olumlu yanıt vermesi üzerine aileler, sabah saatlerinde Gemlik Jandarma Karakolu'na geldi. Karakoldaki işlemlerinin ardından aileler, Gemport Limanı’na giderek İmralı'ya doğru hareket etti.

MAZLUM DİNÇ'E İZİN VERİLMEDİ

Mezopotamya Haber Ajansına'a göre, İmralı’ya hareket edenlerin Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar ve Veysi Aktaş’ın kardeşi Salihe Saltık olduğu öğrenildi. Başvuru yapan avukat Mazlum Dinç’in ise görüşmeye gidenlerin arasında olmadığı ve görüşe gitmesine izin verilmediği belirtildi.

Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş İmralı'ya “sekreterya” olarak gittikleri tarih olan 15 Mart 2015'ten, Hamili Yıldırım da İmralı'ya götürüldüğü 15 Temmuz 2015'ten bu yana aileleriyle yine bir bayram görüşü vesilesiyle ilk defa 5 Haziran'da görüşebilmişti.