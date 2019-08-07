Öcalan avukatlarıyla görüştü

Abdullah Öcalan’ın bugün İmralı’da avukatlarıyla görüştüğü belirtildi.

İmralı F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'ın bugün avukatlarıyla görüştüğü duyuruldu.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada “Büromuz avukatlarından Av. Newroz Uysal ve Av. Rezan Sarıca bugün (07.08.2019) müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi” denildi.

İstanbul seçimleri öncesi ailesi ve avukatlarının görüşme talepleri kabul edilen ve Doç. Dr. Ali Kemal Özcan ile de görüştürülen Öcalan için seçim sonrası yapılan ilk görüşme talebi reddedilmişti.