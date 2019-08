MSB: ABD ile görüşmeler tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile 'Güvenli Bölge'ye ilişkin görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.

Görüşmelerde, 'Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek' tedbirlerin uygulanması, 'güvenli bölge' tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak ABD askerî yetkilileriyle Millî Savunma Bakanlığında 05-07 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.

Görüşmelerde;

a. Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması,

b. Bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulması,

c. Müteakiben, Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır.