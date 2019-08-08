Öcalan'dan 'çözüm' mesajı

Asrın Hukuk Bürosu, Abdullah Öcalan ile yapılan avukat görüşmesine dair açıklama yaptı. Açıklamada, Öcalan’ın, “Kürtlere yer açmaya çalışıyorum gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır” dediği aktarıldı.

Asrın Hukuk Bürosu, Abdullah Öcalan ile yapılan avukat görüşmesine dair açıklama yaptı. Açıklamada, Öcalan’ın, “Kürtlere yer açmaya çalışıyorum gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır” dediği aktarıldı. İLGİLİ HABER Karayılan: Kürtlerin çatışması felaket olur