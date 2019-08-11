Altan Tan: Öcalan silah bırakma çağrısı yapabilir

Eski HDP Milletvekili Altan Tan, Öcalan'ın bu hafta ya da önümüzdeki günlerde silah bırakma çağrısı yapabileceğini ileri sürdü.

Eski HDP Milletvekili Altan Tan, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın bu hafta silah bırakma çağrısı yapabileceğini öne sürdü

Altan Tan, TV5'te katıldığı programda Öcalan'ın son açıklaması sonrası yeni bir çözüm sürecinin mümkün olabileceğini iddia etti.

Tan, şöyle konuştu:

"Öcalan'ın seçimden 3-4 gün önce gönderdiği mektup ve ondan önceki avukat görüşmesinde de 'Türkiye'nin hassasiyetleri' dediği nokta da o. Şimdi sanırım dün yapılan görüşmede de, daha açıklanmadı ama benim anladığım kadarıyla, önümüzdeki dönemde İmralı'dan PKK'ye silah bırakma, 2013 sürecine, konseptine sürecine geri dönme çağrısı gelecek diye tahmin ediyorum, bekliyorum.

Bu noktadan sonra o sağlanabilirse -tabii bunlar çok kolay şeyler değil- bir sürü faktör var işin içerisinde, bizim bizzat şahit olduğumuz görüşmeler var. Yani Kandil'de, İmralı'da, Parlamento'da… Bunların bir kısmını bugün anlatabiliyoruz, bir kısmını daha genel cümlelerle ifade ediyoruz. İçeride ve dışarıdan bozucu faktörler, aktörler var. Yani Suriye'de bir uzlaşma olabilmesi için Kürt meselesinin bir noktaya gelmesi lazım, Suriye'deki Kürtlerin statüsünün tanınması lazım.

Bunun karşılığında da PKK'nin, PYD'nin Türkiye'ye karşı savaşını bırakması lazım. Mesela PYD şunu diyor haklı olarak, 'Ben bugüne kadar Türkiye'ye herhangi bir saldırıda bulunmadım ama Türkiye karşı saldırı olduğunu iddia ediyor' diyor. Polemiklere de girmeden silahların susması lazım. Ben böyle bir çağrının bu hafta ya da önümüzdeki günlerde geleceğini düşünüyorum."