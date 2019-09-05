İhraç kararı sonrası Davutoğlu ekibi bir araya geldi, ilk açıklama yapıldı

AKP'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu, kendisiyle birlikte hareket eden ekiple İstanbul'da bir araya geldi. 4,5 saat süren toplantıdan sonra 'Tebligatın gelmesini bekliyoruz. İddiaları, onların iddialarını görmek istiyoruz. Bu iddialar ve isnatlardan sonra gerekli açıklamaları yapacağız' açıklaması geldi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından Davutoğlu'nun harekete geçtiği öğrenildi.

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Davutoğlu, İstanbul'da ihracı istenilen isimler ve ekibiyle birlikte bir araya geldi. Saat 13.00'te başlayan toplantı saat 17.30'da sona erdi. Toplantıda izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

AKP'den ihracı istenilen Selçuk Özdağ, toplantının ardından şu açıklamaları yaptı:

"Tebligatın gelmesini bekliyoruz. İddiaları, onların iddialarını görmek istiyoruz. Bu iddialar ve isnatlardan sonra gerekli açıklamaları yapacağız. Bize henüz bir resmi tebligat yapılmadı. Tebligat yapıldıktan sonra arkadaşlarımızla tekrar bir araya geleceğiz.

Ve nelerle suçlandığımızı, hangi isnatlarla, hangi iddialarda bulunduklarını göreceğiz, bunu öncelikle kamuoyuyla paylaşacağız, bizim pozitif eleştirilerimizin, bizim manifestomuzun, Ankara'da, Konya'da, Diyarbakır'da, Elazığ'da, İstanbul'da, Sakarya'da yaptığımız konuşmalarının hangisinin parti disiplin işlemine tabi olduğunu, hangisinin tüzüğümüze, parti programımıza aykırı olduğunu görmek istiyoruz.

Yüce Divanlık suçlarımız var mı onları da görmek istiyoruz. Onları gördükten sonra tekrar bir toplantı yaparak bir değerlendirme yapacağız. Ardından da nasıl bir yol izleyeceğimizi kamuoyuyla paylaşacağız."