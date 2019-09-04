AKP'nin ihraç kararı sonrası Davutoğlu'ndan açıklama

AKP'nin ihraç kararı verdiği Davutoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Davutoğlu, 'AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil, daha önce hatırlattığımız ilkelerdir; söylediklerimizin arkasındayız' dedi.

Ahmet Davutoğlu ve ekibinin AKP'den ihraçlarının talep edilmesinin ardından, Davutoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil, daha önce hatırlattığımız ilkelerdir" diyerek 31 Mart seçimleri sonrası yayımladığı "manifesto" metnini paylaştı.