AKP'nin ihraç kararı sonrası Davutoğlu'ndan açıklama

Ahmet Davutoğlu ve ekibinin AKP'den ihraçlarının talep edilmesinin ardından, Davutoğlu'ndan ilk açıklama geldi.
Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil, daha önce hatırlattığımız ilkelerdir" diyerek 31 Mart seçimleri sonrası yayımladığı "manifesto" metnini paylaştı.
AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız. https://t.co/A2smsjkget
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) September 4, 2019