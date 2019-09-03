Erdoğan'ın ihraç hamlesine ilk yanıt

Ahmet Davutoğlu, Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ'ın AKP'den ihracı talebine ilk yanıtlar geldi. Davutoğlu'na yakın isimlerden eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, 'Yeni parti çalışmalarını hızlandıracak bir gelişme' derken, ihracı istenen Başçı ise, 'Şunu gördük biz AK Parti’de yanlışları söylemenin, eleştiri yapmanın kalmadığını gösteren bir durum. Konuyu Başbakanımızla (Ahmet Davutoğlu) değerlendireceğiz' ifadesini kullandı.

AKP'nin dün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ'ın tedbirli olarak partiden kesin ihracı istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.

Bu hamlenin ardından ihracı istenen ekipten ilk açıklamalar geldi.

İhracı istenen isimlerden olan Başcı, Tarafsız Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Şunu gördük biz AK Parti’de yanlışları söylemenin, eleştiri yapmanın kalmadığını gösteren bir durum. Konuyu Başbakanımızla (eski başbakan Ahmet Davutoğlu) değerlendireceğiz, gerekli açıklama yapılır... Bizim için ileride bunların hepsi yazılacak ve çizilecektir, biz doğru olanı yaptık, yapmaya devam edeceğiz, şahıslara bağlı olarak çalışmayacağız, doğruları söyleyeceğiz" dedi.

Davutoğlu'na yakın isimlerden eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ise, "Yeni parti çalışmalarını hızlandıracak bir gelişme. Türkiye’nin yeni bir siyasal anlayışa ihtiyacı var" diye konuştu.

İhracı istenen bir diğer isim olan Selçuk Özdağ, "'Dost acı söyler'; 'Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır' düşüncesiyle fikirlerini ifade ediyorsun hakarete varan pespayelikler ile muhatap oluyorsun. Türk Milletinin vekili olmak gibi yüce bir görevi yerine getirmek yerine modaya bazı isimlere ne kadar hakaret edersem o kadar yaranırım çukuruna düşmüş ve iki kelime yazmaktan acizlere söylenecek başka sözümüz yoktur. Son sözümüz yine bu minvalde olsun: DOST ACI SÖYLER...." dedi.