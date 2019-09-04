AKP’den ihracı istenen isimler İstanbul’da toplanacak

AKP’den ihracı istenenlerden Selçuk Özdağ, bugün Davutoğlu ile İstanbul’da toplantı yaparak ihraç gerekçelerini değerlendireceklerini söyledi.

AKP’den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun İstanbul’da ekibiyle toplantı yaparak ihraç gerekçelerini değerlendirecekleri belirtildi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmişti.

Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan AKP’nin eski genel başkan yardımcılarından Selçuk Özdağ İstanbul’da yarın (bugün) bir araya geleceklerini belirterek şöyle dedi:

“Sayın Başbakan (Ahmet Davutoğlu) ile ve arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda geniş bir açıklamayı kamuoyuyla paylaşacağız.

Yarın İstanbul’da toplantı yapacağız, İstanbul’da arkadaşlarımızla beraber bir araya geleceğiz. Ve kesin ihraç talebiyle disipline gönderilmemizin gerekçesine bakacağız. Hangi gerekçelerle bizi disipline sevk etmişler ona bakacağız, daha sonra değerlendirmemizi yapıp kamuoyuyla paylaşacağız.”

İhraç kararının zamanlamasına ilişkin ise Özdağ, “Konya mitingi diye değerlendiriyoruz” dedi.

Erdoğan’ın 1 Eylül’de Konya’da katıldığı toplu açılış töreninde 10 bin kişiyi bile toplayamadığını ifade eden Özdağ “Konyalıların Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sahip çıktığını görmüş olmaları onların bir kez daha ortak aklı kaybettiklerini, bir noktada tahammülsüzlüğe ittiğini düşünüyoruz. O miting onları tahammülsüzlüğe itti” dedi.