Feyzioğlu: Bugünü eleştirenler dünü methetme ihtiyacı duyuyor, dünün methedilecek bir tarafı yok

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 'Dünü methetme ihtiyacı duyuyorlar. Bu ülkede dünün methedilecek bir tarafı yoktur. Dünün yargısı, Türkiye'yi iç savaşın eşiğine getirmiştir' diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bugüne yönelik eleştiri yaparken bazılarının bilinçli ya da bilinçsiz atladığı bir husus var. Dünü methetme ihtiyacı duyuyorlar. Bu ülkede dünün methedilecek bir tarafı yoktur. Dünün yargısı, Türkiye'yi iç savaşın eşiğine getirmiştir" dedi.

Feyzioğlu, Çorum'daki bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi Baro Başkanları Toplantısı'nda, Türkiye'de geçmişte hukuk sisteminde sıkıntılar yaşandığını vurguladı.

'DÜN SIKINTI VARDI'

Ülkede daha önce hukuk düzeninde sıkıntı bulunduğunu savunan Feyzioğlu, "Belki de bazı hakimlerimiz kürsüden siyaset yapardı. Dün sıkıntı vardı. Nasıl bir sıkıntı? Yargının ve devletin içine, en derinlerine yerleşmiş bir takım hakim kılıklılar, hakimlik yetkilerini kullanarak bu ülkenin işgalinde yol açma makinesi oldular. Bugün de sıkıntı var. Bugünkü sıkıntı; Anayasa'nın, hakimin, mahkemenin güvenliğini sağlayan noktalarındaki sıkıntılardır ve hukukçu kalitemizdeki maalesef arzu ettiğimiz seviyeye bir türlü gelemiyor olmamızdır." diye konuştu.

'BUGÜNE YÖNELİK ELEŞTİRİ YAPANLARIN ATLADIĞI...'

Bugünün sıkıntılarının adım adım çözüleceğini iddia eden Feyzioğlu, "Fakat bugüne yönelik eleştiri yaparken bazılarının bilinçli ya da bilinçsiz atladığı bir husus var. Dünü methetme ihtiyacı duyuyorlar. Bu ülkede dünün methedilecek bir tarafı yoktur. Dünün yargısı, Türkiye'yi iç savaşın eşiğine getirmiştir. O yüzden bugünün eleştirilerini dünün övgüsü gibi almayalım. Fakat eleştirileri duyanlar da 'zaten hep vardı' dediğinde genç meslektaşlarım başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza haksızlık yaparlar. Çünkü bugünün yanlışını söylediğimizde 'dün hep böyleydi' denilmesi, yarının da hep böyle yanlış olmasını getirir. Hepsini toparlayacağız." ifadelerini kullandı.

'BİLGİ EKSİKLİĞİ GİDERİLİR, AHLAK EKSİKLİĞİ GİDERİLMEZ'

Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Bilgi eksikliği giderilir, ahlak eksikliği giderilmez. Bilgi eksikliği tamamlanır, namus eksikliği giderilmez. Yeter ki hukukçularımız erdemli olsun, ahlaklı olsun ve milli bilinçle yaptıkları işe dört dörtlük sarılsın. Hepimiz kendimize çeşitli sıfatlar takıp belki yüceltmeye meraklı olabiliriz. Milliyetçi, sosyal demokrat, muhafazakar, muhafazakar demokrat, ulusalcı vesaire. İşini iyi yapmayan hiç bir şey değildir. İşini iyi yapmayıp sloganları kendisine rehber edinen, vatansever değildir. Vatansever olmayandan da hiç bir şey olmaz. Biz işimizi iyi yapmaya çalışanlardanız. Göreceğiz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti her türlü sıkıntıyı aşacaktır. Anayasa'nın 2. maddesinde tanımladığımız gibi devleti, güçlü temellerle emin olunuz bizden sonraki nesillere de emanet edecektir."