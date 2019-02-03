Feyzioğlu'na istifa çağrısı: Asli görevlerini unutarak birliğe atanmış bir kayyum gibi davranıyor

Adana Barosu'nun TBB delegeleri, Rize'de AKP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin il başkanlıklarını ziyaret ederek açıklamalar yapan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nu istifaya çağırdı. Açıklamada, 'Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu asli görevlerini unutarak, birliğe atanmış bir kayyum gibi davranmaktadır' denildi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 30 Ocak'ta Rize AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, "Milli bir duruşa ihtiyaç var. Milli konularda, milli beraberliğimizi sağlamlaştırmalıyız" dedi.

​Feyzioğlu aynı gün gazetecilerin sorularını yanıtladığı basın toplantısında da, "Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek isteyen hain FETÖ'cüleri ve bu hainlerle el ele vermiş hain PKK'lıları ve onların tetikçisi hain DHKP-C'lileri, her türlü terör örgütünü Allah'ın izni ile kahredeceğiz" ifadesini kullandı.

'ATANMIŞ BİR KAYYUM GİBİ DAVRANMAKTADIR'

Adana Barosu'nun TBB delegeleri Feyzioğlu'na ilişkin açıklama yaparak, "Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu asli görevlerini unutarak, birliğe atanmış bir kayyum gibi davranmaktadır" dedi.

Feyzioğlu'nu istifaya çağıran ve "TBB Adana Barosu Delegeleri" imzalı yazılı açıklamada, Feyzioğlu'nun Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kendisine yüklenen görevi yerine getirmeyip popülist yaklaşımları tercih etmesinin kabul edilemez boyutlara ulaştığı ifade edildi.

'FEYZİOĞLU'NU İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ'

​"Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu asli görevlerini unutarak, birliğe atanmış bir kayyum gibi davranmaktadır" denilen açıklamanın tam metni şöyle:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu'nun Avukatlık Kanununun 123'üncü Maddesi gereğince kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeyip popülist yaklaşımları tercih etmesi, biz Barolar Birliği delegesi avukatlar olarak kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır. Hukukçu kimliğini tamamı ile unuttuğu açık olan Avukat Metin Feyzioğlu son açıklamasını bir partinin il binasında yapmıştır.

Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı bugün hiç olmadığı kadar saldırı altındadır. Yargıda her gün yaşanan sayısız sıkıntıların üzerine, bağımsız yargının en önemli güvencesi olan avukatlar adliye, emniyet ve karakollarda korun yaşamakta ve açık saldırılara, baskılara maruz kalmaktadır.

Avukatlık Kanunu 123/6'nın Türkiye Barolar Birliği başkanına yüklediği görev açıktır. 'Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurallarının gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısıyla kendisini göreve zorlayan hususları yapmak'. Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu asli görevlerini unutarak, birliğe atanmış bir kayyum gibi davranmaktadır.

Bizler TBB Adana Barosu delegeleri olarak bu tarz bir temsili reddediyor, Avukatlık Kanunu'nun 123/6'ıncı Maddesinin kendisine yüklediği görevi yerine getirmeyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nu istifaya davet ediyoruz."