Metin Feyzioğlu AKP il başkanlığında: Kucaklaşmaya ihtiyacımız var

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, AKP'nin Rize il başkanlığını ziyaret etti. Feyzioğlu buradaki konuşmasında, 'Daha çok kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Milli bir duruşa ihtiyaç var. Milli konularda, milli beraberliğimizi sağlamlaştırmalıyız' dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, çeşitli programlar için geldiği Rize'de, bölge illeri baro başkanlarıyla birlikte AKP il başkanlığını ziyaret etti.

Feyzioğlu ziyarette, İl Başkanı İshak Alim ve yöneticilerle görüştü.

Feyzioğlu, her çağdaş insan gibi siyasi düşünceleri olduğunu fakat hiçbir siyasi parti ile siyasi düşünceler anlamında faaliyetleri bulunmadığını söyledi.

'AMACIMIZ KUCAKLAŞMAYI SAĞLAMAK'

Feyzioğlu, AKP'yi ziyaret ederek siyaset yapmadıklarını ve bir ilki başlattıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Rize'deki tüm siyasi parti il başkanlıklarını ziyaret ediyoruz. Amacımız toplumsal iletişimi, kucaklaşmayı sağlamak. Daha çok kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Milli bir duruşa ihtiyaç var. Milli konularda, milli beraberliğimizi sağlamlaştırmalıyız. Her milli meselede kenetlenmeliyiz. Ön yargılar nasıl kırılır? Siyasi partileri ayrım gözetmeksizin ziyaret ederek olur."

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMZIN FAZIL SAY'IN KONSERİNE GİTMESİ FEVKALADE OLUMLU'

Feyzioğlu, şunları kaydetti: "Aynı suyu içiyor, aynı yemeği yiyoruz. Birimizin başına bir şey gelince diğerininkine de mutlaka geliyor. Lira düşüyor, biz kaybediyoruz. Dolar düşüyor, biz kazanıyoruz. Fabrika açılıyor, biz kazanıyoruz. Biz birlikte yaşıyoruz. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın besteci piyanist Fazıl Say'ın konserine gitmesini fevkalade olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Doğru bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Biz de buna katkı sunmak istiyoruz."

'VATANDAŞLARIMIZIN GÜVEN İÇERİSİNDE YARGILANMASINI İSTERİZ'

Feyzioğlu, "Oy verdiğimiz, vermediğimiz siyasi partiler olur. Türkiye Barolar Birliği başkanlığında, meslek örgütlerinin başkanlıklarında siyasi particilik yapılmaz. Biz, hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, mahkemelerde vatandaşlarımızın güven içerisinde yargılanmasını isteriz. Hakimimiz, savcımız, vatandaşa doğru davransın, haklı haksız, suçlu suçsuz ayırsın isteriz" diye konuştu.