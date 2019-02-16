İstanbul Barosu Feyzioğlu'nu uyardı: Devlete siper olma görevi, hukuka aykırılıkların görmezden gelinmesine neden olur

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu, Adana Barosu'ndan sonra İstanbul Barosu delegeleri de uyardı. İstanbul Barosu delegasyonu yedi maddelik açıklamada, 'Devlete siper olma görevi, önce hukuka aykırılıkların görmezden gelinmesine, adil yargılanma ilkesinin inkârına neden olacaktır. Birlik ve beraberlik, beka gibi soyut ve değişken kavramlar, hukuk ihlallerinin üzerini örtecek bir kılıf olarak kullanılamaz' denildi.

İstanbul Barosu Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegeleri, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun 30 Ocak tarihinde Rize’de yaptığı ziyaretlerdeki açıklamaları ile başlayan ve sonrasında devam eden açıklamaları eleştiren yedi maddelik bir açıklama yaptı.

'TBB BAŞKANI NEZDİNDE EKSEN KAYMASI...'

“Bir süredir TBB Başkanı nezdinde ciddi bir ‘eksen kayması’ yaşanmakta olduğunu tespit etmekteyiz” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Bir süre, müzakere ortamının diri tutulması adına ihtiyatlı bir iyimserlikle götürülen yaklaşımların, giderek yerini iktidarla uyumlaşan bir retoriğe terk etmekte olduğuna tanık olmaktayız. İstanbul Barosu Delegeleri olarak, siyasal iktidarın yargı sabıkasını değerlendirip, gelecek planlamalarının hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı olmadığını ve olamayacağını görüyoruz” denildi.

Metin Feyzioğlu’nun “devlete siper olan” bir görüntü verdiğine dikkat çekilen açıklamada “Devlete siper olma görevi, önce hukuka aykırılıkların görmezden gelinmesine, adil yargılanma ilkesinin inkârına neden olacaktır. İhlallerin doğrudan kaynağı konumunda bulunan devlet erkini kullananların dayanağı olmayı tercih etmek, mesleğimize özgülenen her türlü felsefi yaklaşımın da reddi anlamına gelecektir. Birlik ve beraberlik, beka gibi soyut ve değişken kavramlar, hukuk ihlallerinin üzerini örtecek bir kılıf olarak kullanılamaz ve buna izin verilemez” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Rize AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Metin Feyzioğlu “Milli bir duruşa ihtiyaç var. Milli konularda, milli beraberliğimizi sağlamlaştırmalıyız. Her milli meselede kenetlenmeliyiz. Bunu lafta değil, özde yapmalıyız. Özde yapmak için ön yargıları kırmamız lazım. Ön yargılar nasıl kırılır? Siyasi partileri ayrım gözetmeksizin ziyaret ederek olur" açıklamasında bulunmuştu. Metin Feyzioğlu’nun ziyareti eleştirilere neden olmuştu.