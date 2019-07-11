'FETÖ Borsası’nı araştırma önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın ‘FETÖ Borsası’nın araştırılması talebiyle verdiği önerge AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın “FETÖ Borsası”nın araştırılması talebiyle Meclis'te verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Önerge üzerinde konuşan Arık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’nin “FETÖ Borsası” terimiyle tanıştığını belirterek bu terimin "zengin FETÖ’cülerin para karşılığında aklanırken fakirin fukaranın cezalandırılması” olduğunu belirtti.

Bu iddiayı ilk olarak AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın gündeme getirdiğini belirten Arık, aynı günlerde Kayseri’de tutuklu iş adamlarının davasının görüldüğünü, o gün adliye önünde kırmızı plakalı bir makam arabasının da dikkat çektiğini belirterek o davada bir kişinin tutuklanmadığını, çok sayıdaki sanığın o gün serbest bırakıldığını hatırlattı.

Arık, İzmir’de “FETÖ borsası” iddialarının cinayete kadar uzandığını dile getirdi.

Arık “FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını istemeyen irade, FETÖ'nün ticari ayağının araştırılmasını da istemeyecektir. Çünkü, FETÖ'nün siyasi ayağı da, FETÖ'nün ticari ayağı da, bunlardan rant sağlayanlar da aynı kişiler” diye konuştu.

