'FETÖ Borsası' davası: Kurtuluş ailesi mahkeme heyetini suçladı

İzmir’de, FETÖ Borsası davası kapsamında ev hapsinde tutulan eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Kurtuluş ailesi, Kurtuluş’un yargılandığı İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir’de, FETÖ Borsası davası kapsamında ev hapsinde tutulan eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Kurtuluş ailesinin avukatları, Kurtuluş’un yargılandığı İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında suç duyurusunda bulundu.

OdaTV'nin haberine göre suç duyurusunda, cinayetin yalnızca adli bir olay değil, örgütlü ve politik bir hadise olduğu belirtildi. Cinayetin talimatını verenlerin, mahkeme heyetine müdahale ettiği iddiası da öne sürüldü.

Gözaltına alınan ve aralarında asli fail olduğu iddia edilen zanlının da bulunduğu 6 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, polis kıyafeti giyen bir şüpheli tarafından evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kurtuluş, 'organize suç örgütü kurmak' suçuyla yargılandığı dava kapsamında elektronik kelepçe ile ev hapsinde tutuluyordu.