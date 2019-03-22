Cemaat soruşturmalarında rüşvet çarkı: Her şey satılık, adalet dahil

'FETÖ' soruşturması şüphelilerine takipsizlik kararı alınması için savcı, polis ve avukatlar arasındaki para pazarlıklarına bir emlakçının aracılık ettiği ortaya çıktı.

Savcı, avukat, polis İLE "FETÖ" soruşturması şüphelileri arasında geçen para pazarlıklarına bir emlakçının aracılık ettiği ortaya çıktı.

"FETÖ" şüphelileri ile kamu görevlileri arasında bağlantı kurduğu öne sürülen emlakçı Ahmet Kıntaş’ın, takipsizlik kararı karşılığında şüphelilerden aldığı parayı, bu pazarlıklarda rolü bulunanlara dağıttığı belirlendi.

3 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcıları İsmet Bozkurt ve Lütfi Karabacak açığa alınmıştı. Ayrıca şüphelilerin ifadelerinde İstanbul Adliyesi Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı A.O. ve Yargıtay tetkik hakimi M.Ü’nün de adının geçtiği öğrenildi.

'200 BİN TL İSTENDİ'

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre İstanbul Adliyesi’ni sarsan “FETÖ borsası” soruşturması, hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan soruşturma dosyası bulunan Osman Sarı’nın 3 Aralık 2018’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruyla başladı.

Sarı, Bayrampaşa’da bulunan işyerine gelen avukat Dilek Buğday Bayram ve eşi Abdülkadir Bayram’ın kendisi hakkındaki soruşturma dosyasını kapatmak karşılığında para istediklerini belirterek şikâyetçi oldu.

'SENİN DAVANI 2-3 GÜNE ÇÖZERİZ'

Bu şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasında teknik ve fiziki takip sonucu Osman Sarı’nın avukat Dilek Buğday Bayram’ın ofisinde “FETÖ borsası”nın organizatörlüğünü yapan emlakçı Ahmet Kıntaş ile buluştuğu belirlendi. Kıntaş’ın buluşmada Sarı’ya “Hakkındaki iddialar çok ciddi. Yüksek ihtimalle hüküm alabilirsin. Eğer biz yardım edersek bu işi çözeriz. Adliyede çok sayıda tanıdıklarımız var. Senin davanı 2-3 güne çözeriz. Bu davanın hallolması için 200 bin TL para vermen gerek. Bunun 40 bin TL’si bize kalacak. Geri kalan miktarını ise adliyedeki bağlantılarımıza göndereceğiz” teklifinde bulunduğu tespitine yer verildi.

Soruşturmanın devamında 12 Aralık 2018 günü Ahmet Kıntaş’ın WhatsApp üzerinden şikâyetçi Osman Sarı’ya şüpheli olduğu soruşturmaya ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair karar evrakının fotoğrafını gönderdiği, “Merhaba Osman Bey, öğleden sonra başsavcı vekilinin onayı da tamam olarak göndereceğim” şeklinde mesaj attığı da tutanaklara geçti.

POLNET’TEN BİLGİ

Genişletilen soruşturma kapsamında polis memuru O. Ö’nün yanı sıra Fırat Taştemur’un da aralarında bulunduğu 6 ismin de emlakçı Kıntaş ve avukatlarla irtibatlı oldukları ve suça yönelik görüşmeler yaptıklarının tespit edildiği, bu isimler hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı alındığı kaydedildi. Kaçak konumda olan Fırat Taştemur hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Van’da görevli olan polis O. Ö’nün "FETÖ" şüphelilerİe ait POLNET bilgilerini Kıntaş’a gönderdiği ve karşılığında para aldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Ahmet Kıntaş, Dilek Buğday Bayram, Abdülkadir Bayram, Murat Ayyıldız isimli şahıslar gözaltına alındı. Dilek Buğday Bayram, Abdülkadir Bayram etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini söyleyerek Emniyet’te ifade verdi. Organizasyonun perde arkasında Ahmet Kıntaş’ın olduğunu belirten Bayram çifti, Fırat Taştemur aracılığıyla kamu görevlileriyle bağlantı kuran Kıntaş’ın elde edilen geliri pazarlık trafiğinde rolü bulunanlara dağıttığını anlattı.

Tutuklama talebiyle İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan şüphelilerin verdiği ifadeler üzerine soruştuma savcılara uzandı.

SAVCILARIN İSİMLERİNİ VERDİ

Abdülkadir Bayram ifadesinde “Ahmet Kıntaş’ın adliyedeki iş takipçiliği sırasında Lütfi isimli savcı, onun dışında ofisime bir defa gelen Fırat isimli kişi hakkında Ahmet Kıntaş, ‘savcılarla derin bağlantıları var’ diyordu. Fırat’ın bağlantısı olduğunu duyduğum savcıların isimleri İsmet Bozkurt ve A. O. olarak biliyorum. Lütfi isimli savcıya ‘Pala’ diye hitap ettiğini biliyorum. Ayrıca siber suçlarda çalışan bir polis memuru olduğunu biliyorum” dedi.

Emlakçı Ahmet Kıntaş ise savunmasında, “Birkaç kişi hakkında takipsizlik kararı verildiğini gördüm. Takipsizlik kararlarındaki kimlik bilgilerinden bu kişilerin isimlerini öğrenerek avukat Abdulkadir’e bildirdim. Bu kişilerin korktuğunu düşünerek bu durumdan nemalanmak istedim. Ancak hiçbirinden ödeme alamadım. Başarısız oldum. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum. Borçluydum. Gözüm kararmıştı. Lütfi isimli savcı ile geçen sene tanışmıştım. Annesinin hastalığı vardı. Ben de ona ilaç sağlamıştım. Hukukumuz gelişti. Kendisinden takipsizlik kararının onanıp onanmadığının bilgisini istemiştim. Adliyede kimseye para vermedim” diye konuştu.

Dilek Buğday Bayram da savunmasında Ahmet Kıntaş’ın ofise getirdiği kişilere, “Hallederiz, dosyanı kapatırız, takipsizlik kararı alırız” şeklinde söylemlerde bulunduğunu söyledi. Kıntaş’ın kimlerle ilişkili olduğunu bilmediğini öne süren Bayram, “Ancak bildiğim kadarıyla savcı Lütfi, Vilo lakaplı ismini bilmediğim siber suçlarda çalışan bir polis ve Fırat isimli bir şahıs vardı. Bu şahsın ne iş yaptığını bilmiyorum. Ancak telefon konuşmamızda adliyenin 7. katındayım şeklinde beyanları oluyordu” ifadelerini kullandı.

'YEMEK ISMARLARDIM'

Şüphelilerden Murat Ayyıldız da sadece Ahmet Kıntaş’ı tanıdığını söyledi. Ayyıldız, “Ahmet’i savcı Lütfi Karabacak’ın yanında gördüm. İlaç işiyle uğraştığını söyledi. Ben de otizm hastası bir tanıdığım vardı. Buna yardımcı olmasını söyledim... Adliyedeki iş takipçiliğim sırasında savcı Lütfi Karabacak ve Yargıtay Tetkik Hâkimi M. Ü. ile muhattap olurdum. Benim takip ettiğim işlerden para talep etmezlerdi. Bana gelen hediye ve parayı kimseye vermezdim. Ancak yemek ısmarladığım oluyordu” dedi.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli Ahmet Kıntaş, Dilek Buğday Bayram ve Murat Ayyıldız, “Suç işleme amacıyla örgüt kurma”, “Örgüte üye olma”, “Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık” ve “rüşvet” suçlamalarından tutuklandı. Abdülkadir Bayram ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“FETÖ/PDY üyeliğinden soruşturma geçiren bazı şahısların aleyhe beyanları, teknik takip izleme raporları, iletişim tespiti tapeleri, dijital veriler, şüphelinin halen görevde olan Emniyet şüphelisi ile yazışmaları ve bu şahıs ile aralarındaki para alışverişleri, şüphelinin haklarında soruşturma dosyası bulunan bazı şahıslarla hukuki menfaat sağlanacağına dair tape kayıtları, yazışma içerikleri somut delil olmakla, şüphelinin delilleri karartma şüphesinin bulunması, şüphelilerin üzerine atılı suçun CMK 100 maddesinde sayılan tutuklama sebebi var kabul edilen suçlardan olması, bu suç için ceza kanununda öngörülen ceza miktarı ile soruşturma konusunun ağırlığı ve önemi dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı.”