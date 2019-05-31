'FETÖ Borsası' davası: Ev hapsindeki eski AKP yöneticisi öldürüldü

Eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, polis kıyafeti giyen bir şüpheli tarafından evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kurtuluş, 'organize suç örgütü kurmak' suçuyla yargılandığı dava kapsamında elektronik kelepçe ile ev hapsinde tutuluyordu.

İzmir'de "FETÖ Borsası" olarak da bilinen dava kapsamında ev hapsinde tutulan eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Narlıdere ilçesindeki evinde polis yeleği giyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Kurtuluş, hayatını kaybetti.

MAFYA-MİT-AKP ÜÇGENİNDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

"FETÖ Borsası" davasında yargılanan Ahmet Kurtuluş’un liderliğini Serkan Kurtuluş’un yaptığı suç örgütüyle irtibatlı olduğu ileri sürülmüştü. Ahmet Kurtuluş'un yanı sıra eski İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen da şüpheliler arasında yer almıştı.

Kudret Dikmen’in gözaltına alınacak olan "FETÖ" şüphelilerinin listesini önceden Ahmet Kurtuluş aracılığıyla çeteye sızdırdığı, çetenin de “MİT’e çalışıyoruz, devlet arkamızda” diyerek listede adı bulunan kişilere ulaşıp tehditle para istediği iddia edilmişti.

Suçlamalar arasında Manisa'da bir iş yerinin bombalanması; Manisa, Muğla ve İzmir'deki bazı iş yerlerine silahlı saldırı eylemleri de bulunuyordu.