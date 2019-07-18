Düzce'de sel felaketi: 7 kayıp ihbarı, bir ağır yaralı

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmış olup, 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur' denildi.

Düzce’de sel ve heyelan nedeniyle yolların kapanması sonucu mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürerken Düzce Valiliği 69 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı aldıklarını açıkladı. Akçakoca'nın Esmahanım köyünde 16 kişi helikopterle kurtarılırken, ağır yaralı bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada “İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmış olup, 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır. Gelişmelere göre ayrıntılı açıklama basın kuruluşlarımıza ayrıca iletilecektir” denildi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da AA muhabirine yaptığı açıklamada "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç" dedi.

Dağlı, Akçakoca'ya bağlı Dilaver köyünde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bulundukları evlerde mahsur kalan 21 fındık işçisinin de kurtarıldığını açıkladı.

Vali Dağlı, Uğurlu köyünde Akçakoca kaymakamının mahsur kaldığına yönelik haberleri yalanlayarak "Böyle bir durum yok. Kaymakam görevinin başında" dedi.

