Sel düzceyi vurdu, Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

Düzce'de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Bazı köy yollarının kapanması sonucu yüzlerce kişi mahsur kalırken, yurttaşlar, helikopterlerle il merkezine sevk ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır' dedi.

Düzce'de meydana gelen şiddetli yağış ve sel hayatı durma noktasına getirdi. Kuvvetli sağanak ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopterlerle kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır" derken, İçişleri Bakanlığı açıklamasında ise şöyle denildi: "Düzce ili genelinde yağışlar nedeniyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ve bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldi. Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde; 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlandı."