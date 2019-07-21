Düzce'de 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki sel felaketinin ardından kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmalarına bugün tekrar başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sonucunda şimdiye kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Düzce Akçakoca'ya bağlı Esmahanım köyünde yaşanan sel felaketi nedeniyle kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sonucunda şimdiye kadar kayıp 6 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Sel ve heyelandan en çok etkilenen Esmahanım ve Melenağzı köylerinde toplanan Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler, kayıpları aramak üzere dere yataklarıyla su taşkınlarının olduğu bölgede arama çalışması yürütüyor.

