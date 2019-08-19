DEÜ öğrencileri fakültelerinin taşınma kararına karşı taleplerini açıkladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün Narlıdere'de bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi binasını depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınması kararına karşı öğrenciler açıklama yaptı. Rektörlük önünde bugün taleplerini ileten öğrenciler, 'mesele bina değil, eğitim' dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuarı öğrencileri, fakültenin Narlıdere’den Tınaztepe’ye taşınması kararına karşı rektörlük önünde basın açıklaması yaptı.

'MESELE BİNA DEĞİL'

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, rektörlük önünde bugün yaptıkları açıklamayla tepkilerini ve taleplerini iletti. Ranta, belleksizleştirmeye, bölünmeye ve yok edilmeye karşı çıkacaklarını belirten öğrenciler “mesele bina değil, eğitim”, “GSF ranta kurban gitmeyecek”, “akademi rektöre biat etmeyecek” sloganlarıyla açıklamalarını sonlandırdı.

Basın açıklamasına İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve fakülteden akademisyenler de katıldı.

Öğrencilerin rektörlüğe ilettikleri talepler şöyle:

Depreme dayanıksız olduğu iddiası ile boşaltılan fakülte binası için hazırlanan raporların tamamı kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır.

Deprem testi bağımsız bir kuruluş tarafından yapılmalıdır.

Raporların doğruluğu halinde, mevcut arazide yeni bir Güzel Sanatlar Fakültesi kurulacağına dair projeler derhal hazırlanıp, resmi bir şekilde açıklanmalıdır.

Bu süreç içerisinde fakülte bölümlerinin eğitimini eksiksiz sürdürebileceği yeni bir yer tahsis edilmelidir.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin üzerindeki baskı azaltılmalı, hukuksuz bir biçimde görevinden alınan bölüm başkanlarının görevine iade edilmelidir.

Yürütmeyi durdurmaya yönelik hukuksal süreç karara bağlanana kadar taşınma girişimleri askıya alınmalıdır.

POLİS EKİPLERİ FAKÜLTEYE GİRDİ

DEÜ GSF Dayanışması öğrencilerinin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, muhatap alınıp ve talepleri yerine getirilene kadar fakülte bahçesinde nöbet tutacaklarını duyuran öğrenciler, fakülte bahçesi içinde polis ekipleriyle karşılaştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin depreme dayanıksız olduğu bahanesiyle, bütün gerekli belgeler yayınlanmadan, taşınılacak yeni binanın eğitim için yeterli olup olmadığı teyit edilmeden ve yürütmeyi durdurma davası sonuçlanmadan taşınmasına karar verilmesi ve bu karara karşı çıkan akademisyenlerin görevlerinden alınması, öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkisine yol açmıştı.