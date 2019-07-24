DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin taşınma kararına dava açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınması kararı yargıya taşındı. İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, fakültenin bulunduğu binadan Tınaztepe’deki kampüs alanında bulunan ve güzel sanatlar eğitimi için yeterli fiziki koşulları taşımayan bir binaya taşınmak istenmesine karşı iptal talebiyle dava açtı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınması kararı İzmir Barosu tarafından yargıya taşındı.

Adliye önünde yapılan açıklamada konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “ Mesele konforlu binalar, lüks binalar değil, mesele eğitim meselesi. O yüzden hangi binaya taşıdığınızın bir önemi yok. Ama taşıdığınız binanın verilecek eğitimin koşullarına, ihtiyaçların uygun koşulları taşıması kaçınılmaz” diye konuştu.

TAŞINMASI PLANLANAN BİNA DA UYGUN DEĞİL

Yücel ayrıca Tınaztepe kampüsündeki alanların Güzel Sanatlar öğrencilerine gereken eğitimi verme koşullarını sağlamadığının bölüm başkanları tarafından verilen raporlar, uzman görüşmeleri ve dava dilekçesindeki koşullarla ortada olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

“İzmir kenti Güzel Sanatlar öğrencilerine ve öğretim üyelerine ev sahipliği yapacak bir bina bulma konusunda yetersiz değildir. Yeter ki üniversiteler bu konuda niyetli olsun, bu konuda adım atmaya hazır olsunlar. Bizim derdimiz binalarla değil, uygun koşullarda, amacına uygun bir eğitimi sürdürebilmekle ilgili. Bütün yetkilileri ve elbette mahkeme heyetini bu talebimize yanıt vermeye, bu talebimiz doğrultusunda işlem yapmaya çağırıyoruz”

AKADEMİSYENLER GÖREVDEN ALINARAK CEZALANDIRILIYOR

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görevden alınan beş öğretim üyesiyle ilgili de konuşan Yücel, “Başka gerekçeler ihdas etmeye çalışsalar da biz biliyoruz ki yapmak istedikleri hukuksuz işe, eğitim hakkına karşı girişilen bu kirli savaşa müdahale etmeye çalıştıkları için bu bir cezalandırma yöntemidir. Üniversite yönetimine seslenmek istiyoruz, bu kararlar da derhal geri alınmalıdır. İzmir Barosu yönetimi olarak biz hem öğrenci arkadaşlarımıza, hem öğretim üyesi arkadaşlarımıza, dahası eğitim hakkının kendisine sahip çıkmak için buradayız” dedi.

