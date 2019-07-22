DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde akademisyenler görevden alındı

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınması tartışılırken, bugün 5 akademisyenin görevden alındığı öğrenildi. Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk sosyal medya aracılığıyla duyurduğu kararın hukuksuz olduğunu ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çğrenci ve akademisyenler, yeni fakülte binasının yerini protesto ederken bugün 5 akademisyenin görevden alındığı öğrenildi. Fakültenin öğrenci dayanışma hesabının sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre, 5 akademisyen hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alındı.

İzmir Narlıdere’de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmasına karar verilmesi bir süredir tartışılıyordu. Fakültenin rektörlüğün idari binası olarak çizilip tasarlanan Buca Tınaztepe’deki yerleşkeye taşınma kararı öğrencilerin tepkisine yol açmış ve kararın, sanat alanlarının giderek kent merkezlerinden uzaklaşması yol açacağı ifade edilmişti.

‘HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE GÖREVDEN ALINDIM’

Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk de sosyal medya hesabı aracılığıyla görevden alındığını duyurarak, “Dekan vekili tarafından ‘görülen lüzum üzerine’ sahne sanatları bölüm başkanlığı görevinden alındım. Hukuksuz olduğunu söylememe gerek bile olmayan bu işlemle ilgili hukuki başvuru yarın yapılacaktır” dedi.