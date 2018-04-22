CHP'nin adayı kim olacak: İşte CHP'deki isim tartışmaları...

Seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağının ilan edilmesi CHP'de aday kaosuna neden oldu. Kimi vekiller adaylık açıklamasında bulunurken, AKP cephesinden ısrarla Kılıçdaroğlu talebi geliyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığa sıcak bakmadığı belirtilirken, 'düşük profilli' bir aday olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim hamlesi sonrası CHP'de aday kaosu başladı.

Seçim tarihi açıklandığı andan bu yana CHP'den çeşitli adaylık açıklamaları gelirken, kulislere de neredeyse her gün yeni bir isim yansıyor.

İşte CHP'deki tartışmalarda son durum...

KESİCİ VE BÜYÜKERŞEN...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şubat ayında partisinin kapalı grup toplantısında yaptığı konuşma, CHP'nin adayının kesinleştiği iddiasına neden olmuş, Kılıçdaroğlu, “Açıklamış olsaydık lime lime ederlerdi” demişti.

Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği adayın eski ANAP'lı İlhan Kesici olduğu ileri sürülürken, Kesici de yaptığı açıklamalarda adaylık iddialarına kapıyı kapatmamış, kendi adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söylemişti.

Seçim tarihinin öne alınması sonrası Kesici tarafından yapılan ilk açıklamada, "Bugünden itibaren partinin yetkili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapmak için toplanacaklar. İnşallah Cumhurbaşkanlığını kazanacak bir arkadaşımız aday ilan edilmiş olur. Biz de hep beraber çalışır ve kazanırız" denildi.

Kesici isminin Kılıçdaroğlu için hala güçlü bir seçenek olduğu ileri sürülürken, kulislerde konuşulan bir diğer isim Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen.

Büyükerşen'in özellikle parti içinde destek gördüğü bilinirken, Kılıçdaroğlu'nun Büyükerşen'in ülke genelinde ulaşacağı etkiye ilişkin anketler yaptırdığı belirtiliyor.

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda AKP'li bir anket şirketiyle görüştüğünü ileri sürmüştü:

MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat'ı telefonla aradım. Görüşmeyi ve iddiayı doğruladı. Kulat ile aramızda şöyle bir konuşma gerçekleşti; 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana 'Eskişehir Belediye Başkanı'nın durumu ne olur' diye sordu, 'nasıl olur' toplumda karşılığı anlamında... Ben de kanaatim olarak yaşından dolayı sorun olduğunu, bir Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında daha etkin bir isim ile ancak sonuç alabileceklerini söyledim. 'Peki aday olsa ne olur' dedi ben de espri ile dedim ki; Eskişehir'den kesin seçilir. Hâlâ da kanaatim o. Diğer illerde yaşından dolayı şansı az olur diye bir değerlendirme yaptım. Ama bu değerlendirme çok bilimsel değil de sohbet sırasında geçen bir değerlendirme oldu.'

MUHARREM İNCE TALİP, GÖNÜLLERDE DERVİŞ Mİ VAR?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına Kurultay'da genel başkan adayı olarak çıkan ve parti içinde etkili bir hamle yapan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İnce'nin görüşmede Kılıçdaroğlu'na "aday olmayacaksanız ben adayım" dediği belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun İnce ismine sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili Didem Engin'in de cumhurbaşkanlığına aday adayı olduklarını açıklamaları parti içinde tartışmalara neden oldu. Partide disiplin sorunu sesleri yükselirken, Kılıçdaroğlu'ndan "ciddiye alınacak bir şey değil" yanıtı geldi.

CHP'deki aday tartışmasına ilişkin ilginç bir iddia da Odatv'den geldi. 2001 krizinden sonra halk düşmanı ekonomi politikalarıyla büyük tepki çeken Kemal Derviş'in Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aday olduğu iddia edildi.

AKP CEPHESİ, KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER...

AKP cephesinden konuya ilişkin yapılan tüm açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na aday olma çağrısı yapılıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı gelirken, buna karşın Kılıçdaroğlu'nun adaylığa sıcak bakmadığı biliniyor.

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "Parti Meclisi Salı günü toplanacak. Oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri olmalı. Bunların üzerinden üyelerimizin düşüncelerini alacağız. Tek adam rejimine karşı çıkan bir partiyiz. Parti Meclisi'miz var. İstişare yapmadan, konuşmadan birinin çıkıp 'Ben olacağım' anlayışında olan parti değiliz" derken, "Salıyı bekleyelim. Temel Bey'le görüşeceğiz. Pazar günü Akşener ile görüşmeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından gözler bir kez daha ittifak sürecine çevrildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın ardından adaylığını açıklayan ikinci isim olurken, ittifakın seçimin ikinci turunda olması gerektiğini, bunun da Erdoğan'ın karşısında ikinci tura kalacak aday etrafında olması gerektiğini dile getiriyor.

Şimdi Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında seçime kısa süre kala yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuca gözler çevrilirken, bu görüşmelerden bir ortak aday çıkması ihtimalinin zayıf olduğu, iki partinin de ilk turda kendi adayıyla seçime gireceği öne sürülüyor.

Bu tabloda CHP'nin Akşener ve Erdoğan'ın karşısına nasıl bir aday çıkaracağı merak konusu olurken, ismi kulislere yansıyan isimlerin Akşener'in gölgesinde kalma ihtimalinin son derece yüksek olması da dikkat çekiyor.