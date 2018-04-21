CHP'de adaylık gerilimi büyüyor: Kılıçdaroğlu'ndan sonra Çam da tepki gösterdi

CHP'de iki milletvekilinin cumhurbaşkanlığına adaylıklarını açıklaması partide gerilimi artırdı. Kılıçdaroğlu'nun "Ciddiye alınacak bir şey değil" demesinin ardından İzmir milletvekili Çam da, adaylıklarını açıklayan Öztürk Yılmaz ve Didem Engin'e tepki gösterdi. Çam, "Genel merkezimiz müdahale etsin" dedi.

CHP'de iki milletvekilinin cumhurbaşkanlığına adaylıklarını açıklaması partide gerilimi artırdı.

Öztürk Yılmaz ve Didem Engin adlı milletvekillerinin cumhurbaşkanlığına adayız şeklinde açıklama yapmalarının ardından, Kılıçdaroğlu dün "Esas olan Parti Meclisi kararı. Ciddiye alınacak bir şey değil" demişti.

Bugün de partinin İzmir milletvekillerinden Musa Çam, adaylık açıklayan bu iki isme tepki gösterdi. CHP BUca ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan Çam, şunları söyledi:

“Bu süreçte bazı arkadaşlarımızın, ‘Ben adayım’ şeklinde çıkışlar yapmasını son derece yanlış ve fevri buluyorum. Genel merkezimizin bu arkadaşlarımıza müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Salı günü yapılacak Parti Meclisi’nde, diğer partilerle yapılan temasların sonuçları netleşecektir.”