Yeniçağ yazarı, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı için araştırdığı ismi açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin göstereceği cumhurbaşkanı adayı konusunda yoklamalara devam ettiği ve AKP'li bir şirkete Büyükerşen'i sorduğu ileri sürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimleri için Yılmaz Büyükerşen ismini de cumhurbaşkanlığı için düşündüğü ileri sürüldü.

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda AKP'li bir anket şirketiyle görüştüğünü ileri sürdü.

Takan'ın yazısının bir bölümü şöyle:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in adı, R. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 seçiminde CHP adayı olarak çok konuşulmuştu. CHP dışındaki kesimlerde de beklenti çok yüksekti. Ancak şapkadan Ekmeleddin İhsanoğlu çıkarılmıştı!.. Erken seçim ile birlikte yakınlaştığı iyice hissedilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yılmaz Büyükerşen ismi yine CHP adayları arasında çokça konuşuluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin adayı hakkında sır vermiyor ama el altından nabız yokluyor.

Siyasetin içinde çok aktif bir isimle dün sohbet ederken, 'CHP'nin adayı kim biliyor musun' diye sordu. 'Hayır bilmiyorum' diye cevap verdim. 'Tahminin var mı' sorusuna da 'hayır' dedim. Dostum, 'Kemal Bey, AKP'ye çok yakın bir anket şirketinin sahibi ile özel bir görüşme yapmış. Yılmaz Büyükerşen'i sormuş. İstersen ara sor' dedi. Aldığım adres üzerine MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat'ı telefonla aradım. Görüşmeyi ve iddiayı doğruladı. Kulat ile aramızda şöyle bir konuşma gerçekleşti;

'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana 'Eskişehir Belediye Başkanı'nın durumu ne olur' diye sordu, 'nasıl olur' toplumda karşılığı anlamında... Ben de kanaatim olarak yaşından dolayı sorun olduğunu, bir Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında daha etkin bir isim ile ancak sonuç alabileceklerini söyledim. 'Peki aday olsa ne olur' dedi ben de espri ile dedim ki; Eskişehir'den kesin seçilir. Hâlâ da kanaatim o. Diğer illerde yaşından dolayı şansı az olur diye bir değerlendirme yaptım. Ama bu değerlendirme çok bilimsel değil de sohbet sırasında geçen bir değerlendirme oldu.'

Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz Büyükerşen'i Cumhurbaşkanı aday olarak düşünüyor mu?

'Ben düşündüğü kanaatindeyim. Ama biliyorsunuz bir tüzük kurultayı yapıp karar aldılar. Ben, Sayın Genel Başkanla görüştükten sonra oldu bu tüzük değişikliği. Bu konuda karar verme yetkisi olarak ölçüler koymuşlar. Geniş bir kesime sormak, CHP'li bütün üyelere sormak, CHP'li delegelere sormak. Parti Meclisi'nde değerlendirmek... Cumhurbaşkanı adayını böyle belirleyecekler.'

- Kemal Bey'in kafasında başka bir isim var mı?

'Bana isim noktasında çok özel anlamda bir isim sormadı ancak çok net olarak söyleyeyim; kendisi Cumhurbaşkanı adayı değil. Bunu ben kendisine sordum. 'Siz aday mısınız?' dedim. Hatta kanaatimi de sorduğunda, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda, seçilememesi durumunda genel başkanlığının sıkıntıya gireceği konusunda kişisel kanaatimi de ifade ettim sohbet ortamı olduğu için.

Şimdi Kemal Bey kendisi aday olmayı düşünmediği gibi nasıl bir aday olmalı üzerinde daha çok duruyor. Eskişehir Belediye Başkanını düşünmesinin nedeni de anladığım kadarıyla parti içerisinde karşılığının yüksek olması ama ben kendisine şunu söyledim; eğer siz aday olursanız şunu öncelikle bilin bizim elimizdeki bütün veriler sizi Tayyip Erdoğan karşısında şu an itibarıyla en yüksek 2'nci aday olarak gösteriyor. Neden? Yüzde 25'lik bir partiyi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla yüzde 25'lik bir partinin oy oranı ile siz 2'nci aday olma durumundasınız. Partilerin tek aday çıkarması durumunda. Ancak bunun dışında sizin şu anda görünen o ki, kendi partinizin dışındaki partilerden de oy almanız gerekli. Hatta alabiliyorsanız Ak Parti'den de oy almanız gerekiyor. Eğer bu düzeyde yani bütün partilerden oy alabilen bir görüntü oluşturabilirseniz bu artı olur.'"