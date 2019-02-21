Çavuşoğlu: Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün' diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta sondaj yapılacağını duyurdu. İsrailli Delek Drilling ve ABD'li Noble Energy, Akdeniz'de sondaj faaliyeti yürütürken Çavuşoğlu, "O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün" diye konuştu.

Türkiye'nin, Kıbrıs'ın bölgedeki enerji faaliyetlerine karşı olduğu bilinirken, Kıbrıs, İsrail ve Mısır'la ortak hareket ediyor.

Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün. Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz."