Çavuşoğlu: Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün' diye konuştu.
Perşembe, 21 Şubat 2019 11:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta sondaj yapılacağını duyurdu. İsrailli Delek Drilling ve ABD'li Noble Energy, Akdeniz'de sondaj faaliyeti yürütürken Çavuşoğlu, "O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün" diye konuştu.

Türkiye'nin, Kıbrıs'ın bölgedeki enerji faaliyetlerine karşı olduğu bilinirken, Kıbrıs, İsrail ve Mısır'la ortak hareket ediyor.

Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün. Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz."