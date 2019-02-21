Çavuşoğlu: Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta sondaj yapılacağını duyurdu. İsrailli Delek Drilling ve ABD'li Noble Energy, Akdeniz'de sondaj faaliyeti yürütürken Çavuşoğlu, "O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün" diye konuştu.
Türkiye'nin, Kıbrıs'ın bölgedeki enerji faaliyetlerine karşı olduğu bilinirken, Kıbrıs, İsrail ve Mısır'la ortak hareket ediyor.
Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:
"Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün. Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz."