ABD’li enerji tekeli ExxonMobil Doğu Akdeniz’de sondaja başladı

Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, ABD’li enerji tekeli ExxonMobil ile Qatar Petroleum ortaklığında Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışması yapacak geminin sondaja başladığını duyurdu.

ABD’nin Enerjiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon ile Lefkoşa’da bir araya gelen Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, petrol ve doğalgaz tekeli ExxonMobil ile Katar devletine bağlı Qatar Petroleum ortaklığının Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışması kapsamında sondaja başladığını duyurdu.

Kıbrıs’ın adanın güneyinde ilan ettiği 13 parselden 10’uncusunda başlayan sondaj çalışmasının, İngiliz bayraklı "Stena Icemax” gemisiyle gerçekleştirildiği, ABD’ye ait savaş gemilerinin de bölgede olduğu bildirildi.

ABD’li bakan yardımcısının ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten Lakkotripis, ABD’nin enerji konusunda yaptıkları çalışmaları desteklediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Fannon da ABD'nin "Kıbrıs'ın kaynak zenginliğini geliştirme hakkını tanıyan pozisyonunu uzun zamandır sürdürdüğünü" belirtti. ABD’li bakan yardımcısı Kıbrıs’ın ardından Mısır ve İsrail’i ziyaret edecek.

TÜRKİYE KARŞI ÇIKIYOR

Türkiye Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarına karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz" demişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de dün yaptığı açıklamada “Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuşmuştu.

