İsrail ve Mısır büyükelçilerinden 'Türkiye' açıklaması: Gerekirse askeri güç kullanırız

İsrail ve Mısır büyükelçileri, Türkiye'ye ilişkin açıklamada bulunarak, 'gerekirse askeri güç kullanırız' diyerek tehditte bulundu.

Kıbrıs'ta düzenlenen konferans, İsrail ve Mısır'ın Türkiye'ye meydan okuyan açıklamalarına sahne oldu. ABD Büyükelçisi de Türkiye karşıtı tavra destek verdi.

NTV'den Selim Sayarı'nın haberine göre Lefkoşa'da yapılan "Dış Rumlar Konferansı"na İsrail, Mısır ve ABD'nin Kıbrıs'a akredite olan büyükelçileri katıldı.

Toplantıda konuşan İsrail Büyükelçisi Aammy Ravel, Rumların doğalgaz aramasına tepki gösteren Türkiye'nin davranışlarını tahrik olarak niteledi. "Türk tehditleri nedeniyle İsrail'in askeri müdahalede bulunmak zorunda kalmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Mısır Büyükelçisi Mai Taha Muhammed de gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulundu. ABD Büyükelçisi Cathleen Doherty ise Türkiye'nin "Rumlara gösterdiği tavrın kabul edilemez olduğunu" söyledi.