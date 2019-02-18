3. havalimanında bilet satışları durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı yapılan ve taşınma süreci şimdiye kadar resmi olarak 2 kez ertelenen İstanbul Havalimanı'nda bilet satışları durduruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nın taşınma süreci kördüğüme döndü. Taşınma süreci resmi olarak iki kez ertelenen havalimanında şimdi de bilet satışları durduruldu.

Airtporthaber'in haberine göre büyük taşınma sürecinin resmi açıklama henüz yapılmasa da Nisan ayına erteleneceği iddialarının ayyuka çıktığı şu günlerde İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen mevcut sefere ait bilet satışının olmaması kafaları karıştırdı.

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan aramalarda da 28 Şubat 2019 tarihinden sonraki tarihlerde "Seçtiğiniz tarih ve güzergâhta uçuşumuz bulunmuyor. Bu bilgileri değiştirerek yeni uçuş arayabilirsiniz" ifadesi yer alıyor.

THY Müşteri Hizmetleri yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde de Mart ayında İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşların görüntülenemediği ve İstanbul'dan sadece Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen havalimanlarından uçuş satın alınabileceği bilgisi veriliyor.