Yeni havalimanını ve işçi yerleşkelerini su bastı

Yeni İstanbul Havalimanı şantiye alanını, şiddetli yağış nedeniyle su bastı. İşçilerin barındığı yerleşke de sular altında kaldı.

Kısmen faaliyete geçen İstanbul Havalimanı'nı su bastı. Sağanak yağış nedeniyle, havalimanı şantiyesi sular altında kaldı.

İşçilerin barındığı yerleşkede de sel suları her yer kaplarken, birçok oda ve işçilerin kişisel eşyaları yağmur sularının altında kaldı.

İşte yağmur suları altında kalan İstanbul Havalimanı'nından görüntüler:

İŞÇİLER KÖTÜ YAŞAM KOŞULLARINA İSYAN ETMİŞLERDİ

İstanbul Havalimanı işçileri bir süre önce, barındıkları yerleşkelerde barınma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yapmış, çok sayıda işçi bu nedenle önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. İşçiler kısa bir süre önce tahliye edilmişlerdi.