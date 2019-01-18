12 Eylül ruhu 3. Havalimanı inşaatında hortladı: 'Doğal ölüm' geri geldi

12 Eylül Cuntasının cezaevinde işkenceden ölümleri sınıflandırmak için icat ettiği “doğal ölüm” tabiri öldürülen 3. Havalimanı işçileri ile birlikte geri geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ölümlere ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı inşaatında 30 kişinin iş kazaları, 25 kişinin de “doğal ölümler” sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Çoğunluğu genç işçilerin “doğal” yolla nasıl öldüğünü ise açıklamadı. Doğal ölümlerin işyeri ve işverenden kaynaklanmadığı vurgulanan açıklamada, 30 işçinin ölüm sebepleri de ek olarak sunuldu.

“Doğal ölüm” tabiri ilk kez 12 Eylül faşizminin cezaevlerinde işkence ile öldürdüğü tutsakları sınıflandırmak için kullanılmıştı. Genelkurmay Başkanlığı cezaevlerindeki yaygın işkence ve ölüm haberleri üzerine 1985 yılında bir açıklama yapmış, cezaevlerindeki ölümlerin dökümünü vermişti. Açıklamaya göre işkence ile ölenlerin sayısı 55, işkenceden öldüğü kanıtlananların sayısı 19’du. 219 kişi işkence dışındaki sebeplerle ölmüştü. Genelkurmay açıklamasına göre bunların dağılımı ise şöyleydi: 73 kişi doğal ölüm, 43 kişi intihar, 16 kişi kaçarken, 74 kişi çatışmada vurularak öldürüldü. Açlık grevi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. İki ölüm olayının sebebi belli değil.

Açıklamadan bütün ölümlerin cezaevlerindeki faşist uygulamalardan kaynaklandığı açıkça görülüyordu. Faşizm “doğal” ölümlere yol açıyordu.

12 Eylül kamplarında icat edilen doğal ölüm 3. Havalimanı inşaatının toplama kampına benzer koşullarında yeniden ortaya çıktı. Kapitalizm de “doğal” ölümlere neden oluyor.