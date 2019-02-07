'İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi yeniden ertelenebilir'

İstanbul Havalimanı'nın taşınma tarihinin nisan ayına erteleneceği öne sürüldü. Daha önce iki defa ertelenen taşınma işleminin 3 Mart'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Daha önce iki defa ertelenerek 3 Mart’ta taşınılacağı açıklanan İstanbul Havalimanı için bu kez Nisan ayı iddiası ortaya atıldı. İddia İGA kaynakları tarafından yalanlanırken, konuyla ilgili yazılı açıklama henüz yapılmadı.

29 Ekim'de açılışı yapılan ancak taşınması önce 31 Aralık'a daha sonra 3 Mart'ta ertelenen İstanbul Havalimanı için yeni taşınma tarihinin Nisan ayı olduğu iddia edildi. Resmi bir açıklama yapılmasa da Airporthaber'in haberine göre Nisan ayı için "kanaat" ortaya konuldu.

Kararın alınmasında seçim çalışmalarının etkili olduğu belirtilirken, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından taşınmanın gerçekleşeceği iddia edildi. Türk Hava Yolları'nın da taşınma tarihine göre planlarını revize ettiği söylendi.

İGA'dan konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapılmazken havalimanının planlandığı gibi 3 Mart'ta taşınacağı bildirildi.