İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi açıklandı: Atatürk Havalimanı kapanıyor

NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu ile İstanbul Havalimanı'na transfer tarihi ve programı paylaşıldı.
Notta İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin kademeli olarak gerçekleştirileceği, 28 Şubat 2019 saat 23:59 UTC'ye (TSİ 1 Mart 02:59) kadar İstanbul Havalimanı'nı sadece, THY'nin önceden müsaade edilen uçuşları tarafından kullanacağı bilgisine yer verildi.
Transfer programına göre İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00'de başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00'da sona erecek. Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle kapatılacak.