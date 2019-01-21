İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi açıklandı: Atatürk Havalimanı kapanıyor

İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihleri resmen duyuruldu.

NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu ile İstanbul Havalimanı'na transfer tarihi ve programı paylaşıldı.

Notta İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin kademeli olarak gerçekleştirileceği, 28 Şubat 2019 saat 23:59 UTC'ye (TSİ 1 Mart 02:59) kadar İstanbul Havalimanı'nı sadece, THY'nin önceden müsaade edilen uçuşları tarafından kullanacağı bilgisine yer verildi.

Transfer programına göre İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00'de başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00'da sona erecek. Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle kapatılacak.