24 Haziran'da tepki çeken CHP yöneticisinden açıklama: Uzay teknolojisine gerek yok

24 Haziran seçimleri öncesi CHP tarafından kurulan ve AA'ya alternatif sonuç açıklama sayfası olacağı ileri sürülen Adil Seçim Platformu seçim günü çökmüş, projenin sorumlusu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel büyük tepki çekmişti. Bu seçimde yine CHP'nin oy güvenliği ekibinde yer alan Adıgüzel, 'Bunun için uzay teknolojisi alt yapıya ihtiyaç yok. Disiplinli çalışma, söylentilere aldanmama, moral bozmadan işini takip etmek gerekiyor' dedi.

24 Haziran'da kurduğu Adil Seçim Platformu sistemi çökünce eleştiri konusu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sandıklara ve oyların korunmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Adıgüzel'in açıklamalarını bugünkü köşesine taşıdı:

Seçim gününe CHP Genel Merkezi hazır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel başkanlığında, çoğu gönüllülerden oluşan 250 kişi toplam 1389 seçim bölgesini takip altında tutacak. Seçim karargahında Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztrak, Tuncay Özkan olacak. Seçim günü, seçim akşamı eldeki veriler doğrultusunda sıkça açıklamalar yapılacak.

‘Anadolu Ajansı şunu geçmiş, bunu geçmiş'le pek uğraşılmayacak. Parti örgütünden gelecek bilgiler esas alınacak. Seçimde izlenecek yöntem ‘Hızlı değil, doğru sonuç' olacak. YSK'dan bir adım önde gidip, tutanaklar kontrol edilecek. Onursal Adıgüzel'in görevli olarak bu ikinci seçimi olacak. Hep ‘Seçim hilesinden' söz edilir. Adıgüzel de ‘Sandığın başında değilsen, ne yaparsan yap, orada her türlü hilelinin önü açılmış olur. Bu seçimde aday çıkarmadığımız, İYİ Parti ya da Saadet Partisi adayını desteklediğimiz yerler var. Sandık görevlisi verilmeyen yerlere müşahit takviyesi yaptık' diyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 194 bin sandık kurulacak. Sandık görevlilerinin takibi noktasında özel çalışma da yapılmış. CHP kullanışlı bir alt yapıya da sahip. Seçim akşamı okul önlerinde bulunacak parti sorumlusu, sonuçları sandık sandık sisteme girecek. İkinci aşamada, ıslak imzalı tutanaklar ilçe başkanlığında toplanacak. Bu konu son derece önemli. Eğer seçim sonucuna itiraz edilecekse, ıslak imzalı tutanaklar ilçeye gelmediği sürece iddianın karşılığı olarak itiraz da olamayacak. YSK'nın sonuçları da anlık olarak CHP Genel Merkezi'ne düşecek. İl ve ilçelerden gelenle, YSK sonuçları karşılaştırılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, ‘Eğer CHP verileri ile YSK verileri arasında bir uyumsuzluk varsa, sistemimiz uyarı veriyor. Tutanağın fotoğrafını YSK'dan da görebileceğimiz için bununla ilgili itirazımızı da hemen yapabileceğiz' diyor. Sistemin ana merkezi ilçe başkanlıkları olacak. Onların kullanabilecekleri hızlı bir alt yapı hazırlandı. Kuşkusuz, seçim sürecinin asıl kahramanları da sandıkta görev alanlar, müşahitler, gönüllüler, okul sorumluları, tutanakların ilçe merkezinde toplanmasını sağlayacak görevlilerdir. ‘