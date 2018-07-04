CHP'li vekilin paylaştığı Adil Seçim Platformu faturası alay konusu oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP öncülüğünde sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen Adil Seçim Platformu organizasyonuna 7 milyon lira ödendiği iddiasına Twitter'dan "faturalı" yanıt verdi. Ancak paylaşılan fatura sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP öncülüğünde sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen Adil Seçim Platformu organizasyonuna 7 milyon lira ödediği iddiasına Twitter'dan "faturalı" yanıt verdi. Ancak paylaşılan faturaya sosyal medyadan tepki yağdı.

24 Haziran seçimleri geride kaldı ama seçim gecesi yaşananlar ve CHP'nin seçim sonuçlarına yönelik açıklamaları ile ilgili tartışmalar bitmedi. Sandık başı verilerini paylaşan Anadolu Ajansı'na alternatif olarak geliştirilen Adil Seçim Platformu, seçmenlerin beklentilerini karşılayamadıklarını açıklayarak seçmenden özür dilemişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP öncülüğünde sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen Adil Seçim Platformu organizasyonuna 7 milyon lira ödediği iddiasına Twitter'dan "faturalı" yanıt verdi.

Adıgüzel, “CHP’nin sistemi çalışmadı yalanıyla bizleri hedef gösterme gayretleri boşa çıkınca şimdi de Adil Seçim Mobil Uygulaması’na 7 milyon lira ödediler yalanıyla sahneye çıktılar. Sözüm ona bu gazeteciler beni arayıp maliyeti sorsa faturaları gönderebilirdim. Faturalar ektedir” diye yazarak yaklaşık 80 bin liralık faturayı paylaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Öte yandan seçim sonuçlarıyla ilgili teknolojik bir altyapı kurulması sırasında el yazısıyla fatura kesilmesi sosyal medyada tartışma ve alay konusu oldu.