CHP'den 'seçim ikinci tura kaldı' açıklamasına ilişkin ilginç savunma

24 Haziran seçimlerinde sandıkların açılmasının ardından kameraların karşısına geçen ve seçimlerin büyük ihtimalle ikinci tura kaldığını, Erdoğan'ın yüzde 45'i geçemediğini açıklayan CHP, daha sonra saatlerce sessiz kalmıştı. CHP'nin tepki çeken tavrına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'den, 'Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz bizim sistemimizde sandıkların yüzde 5'i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu' açıklaması geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 24 Haziran'da partisinden yapılan "seçimin ikinci tura kaldığı" açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçimde, CHP 'nin kendi iç yapısı içinde oluşturduğu mobil ve internet tabanlı sisteminin kusursuz bir şekilde çalıştığını belirten Adıgüzel, parti örgütlerinin girdiği veriler doğrultusunda, gece saatlerinde oy oranlarının büyük bir kısmını gördüklerini ifade etti.

Özellikle büyük şehirlerde yüzde 100'e yakın sonuçlar aldıklarını anlatan Adıgüzel, yakın zamanda, analiz etmek isteyen kurum ve kuruluşlara kullandıkları seçim sisteminin sonuçlarını paylaşacaklarını bildirdi.

Sistemlerinde yaşanan bazı aksaklıkları tespit ederek, bunları çözme noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydeden Adıgüzel, şu değerlendirmede bulundu:

"Seçim günü oyların girilmesinde yaşanan aksaklığın en büyük sebebi, CHP dışındaki partilerden veri gelmesinde yaşanan sorunlar oldu. Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz bizim sistemimizde sandıkların yüzde 5'i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu. Veriler, yüzde 10'a ulaştığında da yine aynı ihtimal devam etti ama sandıklar açıldıkça farklı sonuçlar gelmeye başladı. Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü."