VİDEO | Babası Şaban Vatan anlattı: Rabia Naz neden öldü, devlet neden sustu?

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl henüz aydınlatılamayan bir olay sonucu yaşamını yitiren Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, adalet arayışını sürdürüyor. Baba Şaban Vatan, önceki akşam Halk TV'de Enver Aysever'in sorularını yanıtladı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de şüpheli bir olay sonucu yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan adalet arayışını sürdürüyor.

Olay tarihinde evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümündeki sır perdesi aralanmadı. Rabia Naz, ölümünden yaklaşık bir yıl sonra tekrar gündem oldu. Sosyal medyada, Rabia Naz'ın ölümünün ardında bazı siyasi isimlerin bulunduğu ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı konuşuluyor.

Olayın yüksekten düşme değil bir trafik kazası olduğu ve olayın siyasilerce kapatılmak istendiği yönündeki kuşkular büyürken, baba Şaban Vatan önceki akam Halk TV'de Ayrıntılar adlı programda Enver Aysever'in sorularını yanıtladı.

Vatan, "Olay yüksekten düşme değil, bir trafik kazasıdır. Tanık komşular da siyah bir Doblo'ya işaret ettiler. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde video kaydı yapmadıklarını görüyoruz. Savcılık makamı, o Doblo araçla ilgili hiçbir çalışma yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Şaban Vatan, kızı Rabia'nın ölümü ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Rabia Naz Vatan'ın sır ölümü defalarca gündeme gelmiş ancak aydınlatılamamıştı. Gözaltına alınan baba Vatan, kızının ölümüyle ilgili AKP'li milletvekilleri ve AKP'li belediye başkanları hakkında iddialarda bulunmuştu.

Vatan, AKP'li Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncu’nun oğlu Mehmet Ali Somuncu’nun ifadesinin Rabia’nın ölümünden 23 gün sonra ifadesinin alındığını belirtmişti. Şaban Vatan, Mehmet Ali Somuncu’nun ifadesinde yalanlar olduğunu iddia etmiş ve “dondurma yiyordu dediği, elinde market çantası vardı dediği beyanlar yalan çıktı” demişti. Olaydan üç ay sonra siyah Doblo araçtan söz eden görgü tanığının ortaya çıktığını aktaran baba Şaban Vatan, “Cemal Öztürk olaya bilerek suskun kaldı. Ama Nurettin Canikli olayı örtbas etti. Sabah Gazetesi 8 Kasım’da benim kızımın olayını sürmanşette duyurmuştu. Nurettin Canikli, Sabah Gazetesi'ni 8 Kasım’da bizzat aradı. Nurettin Canikli, Coşkun Somuncuoğlu’nun çok iyi bir ahbabı. Cemal Öztürk’ü ise 15 yıldır tanırım. Cemal Öztürk de bana, ‘sen savcıya inandırıcı gelememişsin’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.

ŞABAN VATAN'IN ENVER AYSEVER'E ANLATTIKLARI...

İşte Şaban Vatan'ın canlı yayındaki açıklamaları: