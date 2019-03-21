Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Akıl hastanesine paketlemeye çalıştılar

Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, kamuoyunun baskısı üzerine serbest bırakıldı, yaşadıklarını anlattı.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın eşinin kardeşi ve sosyal medyadan çağrı yapan eşi, Vatan'ın polis tarafından evinden gözaltına alındığını, mahkeme öncesi psikiyatri kliniğine götürüldüğünü ve ardından hakim karşısına çıkarıldığını söyledi.

Şaban Vatan'ın avukatı Ufuk Kılıç, müvekkili Şaban Vatan'ın itirazları ve kamuoyunun baskısı üzerine mahkeme tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.

Mahkemeden serbest bırakılan baba Şaban Vatan, Artı Gerçek'e yaptığı açıklamada usulsüz bir şekilde 'paket' edilip akıl hastanesine konulmak istendiğini söyledi. Vatan şunları kaydetti:

"Kızımı hayatını kaybettikten sonra, muayene oldum. Onu delil göstererek ve ağabeyimin şikayeti üzerine beni gözaltına aldılar. İşin özeti bu. Bugünkü olay vatandaşın çocuğu öldürülüyor, vatandaş çocuğunu aramak isterken bir şekilde usulsüz bir şekilde paket edilip mahkemeye oradan da akıl hastanesine paketlenmek istendi."