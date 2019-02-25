'Siyasi makamlar üstünü örtmeye çalışıyor' iddiası: Rabia Naz neden öldü?

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaklaşık 10 ay önce evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümündeki sır perdesi aralanmadı. Rabia, ölümünden yaklaşık bir yıl sonra tekrar gündem oldu. Sosyal medyada, Rabia Naz'ın ölümünün ardında bazı siyasi isimlerin bulunduğu ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı konuşuluyor.

10 ay sonra sosyal medyada gündeme oturan Rabia Naz Vatan hakkında #RabiaNazaNeOldu etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılıyor. Baba Şaban Vatan, kızının ölümünün ardındaki gerçeği kendi araştırmalarıyla bulmaya çalışıyor ve sosyal medya hesabından gelişmeleri duyuruyor.

Sosyal medyada, Rabia Naz'ın ölümünün ardında bazı siyasi isimlerin bulunduğu ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı konuşuluyor.

Yüksekten düştüğü öne sürülen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili hazırlanan adli tıp raporunda, ölümün yüksekten düşme değil, bedensel travma sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Baba Şaban Vatan, "Kızım trafik kazası geçirmiş. Ama geçirdiği trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan atlayıp intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü" dedi.

​Eynesil ilçesi Gümüşçay mahallesinde 13 Nisan günü Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulundu. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Vatan, kurtarılamadı. Rabi Naz'ın ölümüyle ilgili sır perdesi, geçen zamana rağmen aralanamadı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen küçük kızla ilgili adli tıp raporu çıktı. Raporda, ölümün yüksekten düşme değil, bedensel travma sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Aile, kızlarına otomobil çarptığını, yaralı halde evin önüne bırakıldığını öne sürdü.

'KIZIM CİNAYETE KURBAN GİTTİ'

Kızının cinayete kurban gittiğini öne süren Şaban Vatan, ölüm olayının örtbas edilmeye çalışıldığını söyledi. Vatan, "Olayın ardından bütün bulguları inceledim. Kızım trafik kazası geçirmiş. Ama geçirdiği trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak bir kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü" dedi.

SİYAH ARAÇ ŞÜPHESİ

Kazadan sonra kendisinin de araştırmalar yaptığını anlatan Vatan, "Olay günü kızım yaralı olarak bulunduğu saatlerde mahalle sakinleri, siyah bir hafif ticari aracın çok hızlı bir şekilde oradan geçtiğini belirtti. Savcılıktan dosyayı alıp, olay yerinin tutanaklarını inceledikten sonra elbisesindeki farklı tozlardan hızar talaşı, ince saman ve gazete kâğıdı gibi kalıntıların olduğu uyarılarını aldım. Bu tozları kendim de görmüştüm. Bunun üzerinden başlayarak yola çıktım. Üç ay sonra siyah araç durumu ortaya çıktı. Polise saat 17.00 sıralarında bir ihbar yapılmış. Eynesil’de bir kız çocuğuna siyah bir araç çarptığı duyumu aldım. Bu durumu savcılığa da belirttim. Savcılık dosyasında şüpheli geçen ölümün nedeni gece yarısına kadar trafik kazası, sabaha karşı düşme ya da intihar olarak belirtilmiş. Ortada bir soru işareti var. Uzman görüşlerine göre; çocuğum engelsiz düşmeyi, yerçekimi düşmesini reddettiğini, mutlaka engelli bir durum olduğunu ve çocuğun düşme durumuna göre mutlaka bir yerde sürtünme olması gerektiğini beyan ediyorlar. Olay yeri raporlarında bulunduğu yerde herhangi bir sürtünme ve batma bulgusu yok" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR

Sosyal medyada, Rabia Naz'ın ölümünün ardındaki sır perdesinin bir türlü açılamadığı, ilçedeki siyasi makamlardan başlayarak İçişleri Bakanlığına uzanan gizli ellerin, olayı örtbas etmeye çalıştığı konuşuluyor.

11 yaşında bir çocuğun intihar ettiğini söylüyorlar. Baba inanmıyor, kendi imkanlarıyla sorup soruşturuyor, araba çarptığına dair rapor alıyor. Soruşturma ilerlemiyor, geçiştiriliyor. Doğrusu neyse bulunmadan o çocuğun hakkı üzerimizde #RabiaNazaNeOldu — saadet özen (@zen_saadet) 25 Şubat 2019

11 yaşında hayatını kaybeden #RabiaNazaNeOldu ? Ölen kadınların, çocukların dosyaları neden ve nasıl büyük bir hızla kapanıyor? Olayda adı geçenler ve mahkeme açıklama yapmak zorundadır! Rabia Naz’ın ölümü bir şüpheli ölümdür. pic.twitter.com/PjB4jn6rqV — Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) 25 Şubat 2019

Giresun'da belediye başkanının yeğenin çarptığı iddia edilen 11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölümü aydınlatılmayınca, babası miting yaparak duruma isyan etti.#RabiaNazaNeOldu

pic.twitter.com/hYyEAY27p2 — Kaç Saat Oldu? (@kacsaatolduson) 25 Şubat 2019