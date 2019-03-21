Rabia Naz cinayetine ilişkin 12 soru: Dosya örtbas edilmek isteniyor

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, '12 Nisan 2018 tarihinde Eynesil’de meydana gelen ve 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle sonuçlanan vahim olayın otopsi raporunda 'yüksekten düşme sonucu değil trafik kazasına bağlı çarpma sonucu hayatını kaybettiği bilgisine yer verilmesi' Rabia’ya araba ile çarpıldığı iddialarını kesinleştirmiştir' derken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e 12 soru yöneltti.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz'a ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e 12 soru yöneltti.

"11 yaşındaki kızımız Rabia Naz Vatan’ın ölümünün üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Olayın gelişme şekli, ortaya çıkardığı şüphe olayı basından takip eden her vatandaşın kafasında soru işaretleri bırakmıştır. Rabia’nın ölümünde yaşanan şüpheler apaçık, ayan beyan ortadayken, bir sürü kanıtın süreç içerisinde yok edildiği görülürken, polisinden savcısına, bilirkişisinden siyasetçisine, kadar konuyu kapatma telaşı içerisinde olduklarını görmekteyiz" diyen Tığlı, babanın iddialarına ve sorularına yanıt verilmediğini, neredeyse bir yıla yakın bir süredir iddianamenin hazırlanmadığını, iddia edilen siyasi ilişkiler ve kirli bağlantıların adaletin ve devletin çürümeye başladığının bir fotoğrafı gibi olduğunu dile getirdi.

CHP’li Tığlı’nın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yönelttiği sorular şöyle:

• Rabia Naz’ın ölümünün ardından ailesi başta olmak üzere medyanın dikkat çektiği biçimde bir delil karartma yapılıp yapılmadığına dair gerekli soruşturma yapılmış mıdır?

• Adli Tıp Kurumu’nun farklı zamanlarda hazırlamış olabileceği ve soruşturmayı farklı yerlere götürebilecek birden fazla otopsi raporu hazırlaması mümkün müdür? Savcılık tarafından yapılan ilk açıklamada “ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması” beyanı hangi bilgilere ve rapora göre yapmıştır?

• Rabia Naz’ın ölümünün intihar olduğu kanısını oluşturan deliller nelerdir? Rabia Naz’ın babasına olayın yaşandığı günü takip eden ilk günler boyunca olayın kesinlikle intihar olduğunu söyleyen yetkililerin diğer ihtimalleri elemelerine neden olan deliller nelerdir? Kamuoyunun dikkatini ve tepkisini çeken böyle bir süreçte, elde edilmiş delillerin açıklanmamasının sebepleri nelerdir?

• Rabia Naz’ın ölümü ile ilgili medya kuruluşlarına haber yapmamaları yönünde baskı yapıldığı iddiası doğru mudur? Bu konu ile ilgili bir soruşturma yapılmış mıdır? Olay günü bölgeye giden ambulans kayıtlarının silindiği iddiası doğru mudur? Kayıtlar silindiyse bu konu ile ilgili ayrı bir inceleme yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu incelemenin sonucu nedir?

• Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan Otopsi Raporu’na göre yüksekten düşme sonucu değil, araba çarpması sonucu ölen, Rabia Naz Vatan için Savcılık makamı ve Emniyet Genel Müdürlüğü neden harekete geçmemiştir? İlgili kişi ya da kişileri gözaltına alınmaması için verilen herhangi bir talimat mı vardır?

• Olay günü görgü tanıklarının bölgede gördükleri ve şüpheli bulunarak savcılığa da bildirilen siyah renk Fiat / Doblo marka aracın plaka bilgileri bulunmuş mudur? Bu aracın söz konusu iddiaları destekleyecek bir işlem (boya işlemi vb.) geçirip geçirmediği incelenmiş midir? Söz konusu aracın olay anının hemen ardından yıkamacıya gittiği iddiası araştırılmış mıdır?

• Olay günü polis telsizinden “11 yaşındaki bir kız çocuğuna siyah doblo bir aracın çarptığına” dair geçilen bir anons var mıdır? Varsa bu anonsun neden yapıldığı araştırılmış mıdır? Bulgular nelerdir?

• Söz konusu aracın o gün kim tarafından kullanıldığı belirlenmiş midir? Bu kişiyle ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Bu aracın ruhsat sahibi araştırılmış mıdır? Aracın ait olduğu şirket ve olay günü aracı kullanan kişinin Giresun ilinin önde gelen isimleriyle ilişki içerisinde olduğu iddiası araştırılmış mıdır?

• Kamuoyunda bu olayın trafik kazası olduğu ve olaya karışanların korunduğuna dair bir algının oluştuğu düşünüldüğünde, bu algının doğru olup olmadığı ile ilgili ayrıca başlatılan bir inceleme var mıdır? Varsa bu incelemeyle elde edilen bulgular nelerdir? Yoksa incelemenin başlatılmama sebebi nedir?

• Soruşturmaya müdahale edildiği ve dosyanın üstünün örtüleceği gibi haberlerin kamuoyunda yer almasına rağmen bu olayın mahkeme sürecine gelememesini nasıl yorumluyorsunuz? Delil karartma iddialarını araştırmak üzere Bakanlığınızca görevlendirilen müfettiş var mıdır? Varsa bu müfettişlerin konu ile ilgili görüşleri nedir?

• Soruşturmayı yürüten savcının değiştirilmesinin sebebi nedir? Önceki savcının görev yeri neresidir? Yeni atanan savcının eski görev yeri neresidir? İlçe savcısının dosyayla ilgilenmekten çekindiği, il başsavcısının dosyayı hasıraltı ettiği iddialarıyla ilgili Bakanlığınız tarafından yapılan bir inceleme var mıdır? Böyle bir inceleme yapılmadıysa bu incelemeye gerek görülmemesinin sebebi nedir?

• Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu olayda adli tıp raporu ve onca delil varken, soruşturmanın henüz tamamlanmamasını ve bir iddianame hazırlanmamasını hukuk devlet ilkesiyle bağdaştırıyor musunuz? Olayla ilgili kaç adet adli tıp raporu düzenlenmiştir? Bu raporlar arasında birbiriyle tutarsızlık var mıdır yoksa raporlar tutarlı mıdır? Raporlar tutarlıysa soruşturmada adli tıp raporlarına ne ölçüde başvurulmuştur?