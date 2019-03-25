Şarlatanlık, reçetelerden sonra üniversiteye de girdi: Bilim gitti hacamat geldi!

Reçetelere hacamat, sülük, kupa gibi bilim dışı uygulamarın yazılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı düzenlemesinden sonra, şimdi de bir üniversitede sülük, hacamat, hipnoz, ozon terapi gibi uygulamalar hem yüksek lisans hem de doktora müfredatına alındı.

AKP iktidarının bilim düşmanı ve çağdışı uygulamaları artarak devam ediyor. Reçetelere hacamat, sülük, kupa gibi bilim dışı uygulamaların yazılması yönündeki Sağlık Bakanlıı düzenlemesinin ardından, şimdi de bu bilim dışı uygulamalar üniversite müfredatına alındı.

"Geleneksel ve tamamlayıcı tıp" adı altında bilim dışı şarlatanlıklar, üniversitede yüksek lisans ve doktora müfredatına girdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Metin Doğan, üniversite bünyesinde bulunan "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi"nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'MERDİVEN ALTINDA YAPILMASIN' DİYEYMİŞ!

Doğan, Türkiye'de bu uygulamaların özellikle "merdiven altı" tabir edilen yerlerde ehil olmayan kişilerce yürütülmesinin önüne geçebilmek amacıyla, eğitim araştırma hastanelerinde ve üniversitelerde birimler kurulduğunu aktardı.

Doğan, "Bu alanda Türkiye'deki ilk yüksek lisans ve doktora programı olacak. Ayrıca üniversitemizdeki Geleneksel Tıp Anabilim Dalı, bu alanda kadrolu olarak öğretim üyesi istihdam edilen ülkemizdeki ilk anabilim dalıdır" dedi.

BU İŞLERİN SPONSORU EMİNE ERDOĞAN

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçen yıl "1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi" adı altında düzenlenen toplantıyı organize etmiş, kendisi de bu etkinliğe katılmıştı. Kongreye ilahiyatçılar ve hukukçuların yanı sıra hekimler de katılmıştı.

'YENİ TARİHSEL GERİCİLİK DÖNEMİ'

Ankara Tabip Odası eski yöneticilerinden Dr. Ebru Basa, geçen yıl soL'a yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Modern tıbbın karşısında bilimsel kanıta dayalı olmayan yöntemlerin yine modern tıbbın alternatifi gibi sunulabilmesinde ve eğitimli orta sınıflarda alıcı bulabilmesinde, genel anlamda aklın gerilemesinin ve yeni tarihsel gericilik döneminin payı var. Bir diğer neden de piyasa egemenliğine girdikçe çürüyen ve çürüten sağlık ortamı elbette. Yoksa başka türlü kupa terapisi, hacamat, karyopraktik, maggot, müzikoterapi gibi etkinliği kanıta dayalı bilimsel araştırmalarla ortaya konulamayan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına aklı başında bir insanın bel bağlamasına olanak yok" dedi.